„Eingesaugt“ – oder: Das Abenteuer der Eintagsfliege Bele

Peter Ederer veröffentlicht multimediales Kinderbuch

Peter Ederer hat in Kooperation mit dem Musiker Niklas Kleber und dem Comedy-Duo Badesalz das Kinderbuch „Eingesaugt“ veröffentlicht. In dem multimedialen „Kinder-Thriller“ geht es um die Eintagsfliege Bele, die bei ihrem Frühstück auf dem Küchenboden plötzlich eingesaugt wird. „Eingesaugt“ gibt es ab sofort in der Buchhandlung um die Ecke und im Versandhandel.

Mit „Eingesaugt“ veröffentlicht Peter Ederer sein erstes eigenes Kinderbuch für die Zielgruppe drei bis acht Jahre. In diesem multimedialen „Kinderthriller“ geht es um die kleine Eintagsfliege Bele, die plötzlich auf dem Küchenboden eingesaugt wird. In einer Odyssee durch den Staubsaugerbeutel muss sie sich durch verschiedene Welten und Abenteuer bemühen. Von anderen Beutelbewohnern bekommt sie den Hinweis, dass das Geheimnis des Beutelausgangs nur der sogenannte Beutelkönig kennt. So macht sich Bele auf den Weg, um den Beutelkönig zu finden.

Die doppelseitig fantasievoll illustrierten Abenteuerwelten, durch die Bele hindurch muss, werden durch viele unterschiedliche Musik-Stücke erweitert. Niklas Kleber hat sie eigens für das Kinderbuch komponiert und in Zusammenarbeit mit Badesalz produziert. Durch QR-Codes im Buch können die Lesenden jeweils Songs zu den einzelnen Welten oder im Gesamten eine komplette Hörbuchfassung hören.

Die beiden Stimmen von Badesalz sind dabei sowohl gesanglich als auch für die einzelnen Figuren ein echtes Alleinstellungsmerkmal und machen nicht nur den kleinen Lesenden Spaß. Interaktiv laden die Ausmalseiten und die abgedruckten Liedtexte zum Mitmachen ein und runden das Staubsaugerbeutel-Abenteuer ab.

Peter Ederer ist Gründer und Inhaber des Illustrations- und Animationsstudio White Rabbit Studio in Wiesbaden. Mit seinem Team setzt er Projekte aus den Bereichen TV, Event, Industrie und Kultur um. Neben seiner Tätigkeit im Studio entwickelt Peter Ederer gerne eigene Ideen und denkt sich Kindergeschichten aus. „Eingesaugt“ ist sein erstes eigenes Kinderbuch-Projekt. Es ist im Mentoren Media Verlag erschienen und ab sofort im Buchhandel vor Ort und im Versandhandel erhältlich.

Daten zum Buch:

Peter Ederer „Eingesaugt“

Musik und Liedtexte von Niklas Kleber – Gesprochen und gesungen von BADESALZ

52 Seiten, 14,95 Euro

ISBN: 978-3-98641-050-6

mentoren-verlag.de

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft. Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

