Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte – Splint Invest

Mit alternativen Investments das eigene Portfolio stabilisieren

Eine Einkaufsgemeinschaft kann für Sachwerte und alternative Investments eine hervorragende Möglichkeit sein, neue Asset-Klassen zu erschließen und das eigene Portfolio, fernab von klassischen Anlagen, die in letzter Zeit eher enttäuschten, zu stabilisieren. Eine Einkaufsgemeinschaft allein ist allerdings noch nicht genug, schließlich bedarf es darüber hinaus noch Experten, die möglichst werthaltige und lukrative Formen des Investments aufspüren. Wir von Splint Invest haben uns dieser Herausforderung angenommen und eine Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte und alternative Investments entwickelt, die ihresgleichen sucht. In diesem Artikel erkläre ich die Vorteile dieser Einkaufsgemeinschaft und wie Du davon profitieren kannst.

Schützen Sachwerte und alternative Investments immer vor Inflation?

Sachwerte sind prinzipiell eine fantastische Möglichkeit, sich gegen die zunehmende Inflation zu schützen, die derzeit, vor allem in Zentraleuropa, völlig aus dem Ruder läuft. Inflationsraten von knapp 10% und bei Nahrungsmitteln sogar von 20% lassen den Wert des eigenen Papiervermögens dahinschmelzen. Gleichzeitig sehen wir jedoch eine Deflation – also ein Rückgang der Preise – bei beinahe allen anderen Anlagemöglichkeiten wie Börse, Anleihen und nun auch am Immobilienmarkt.

Investoren fragen sich also zurecht, welche Alternativen es gibt, um das eigene Vermögen zu schützen. Bis dato war es so, dass man dafür oftmals 4 bis 6-stellige Summen benötigte. Wir von Splint Invest ändern dies und schaffen mit unserer innovativen Einkaufgemeinschaft die Möglichkeit, bereits ab 50 Euro in stabile Anlagen und Sachwerte zu investieren.

Traditionelle Sachwerte am Ende?

Wenn traditionelle Anlagen wie Börsen, Anleihen, etc. an Wert verlieren, aber gleichzeitig der Wert des Papiergeldes durch Inflation abnimmt, muss man sich auf die Suche nach alternativen Anlageklassen machen, die diesem Wertverlust trotzen und einen intrinsischen Wert darstellen. In der Vergangenheit funktionierte dies mit Betongold – also Immobilen -, aber auch mit Gold enorm gut. Auch Aktien sind Sachwerte, wenn man es genau nimmt. Doch all diese Anlagen zeigen gerade jetzt, wo wir es am dringendsten benötigen würden, Schwäche und verfallen im Wert. Das bedeutet, dass Anleger sowohl durch die Inflation, die sich derzeit nicht in einer Asset-Price-Inflation niederschlägt, als auch durch den Wertverlust der jeweiligen Papierwährung leiden. Sinn macht daher, nach Investitionen zu suchen, deren Preisentwicklung sich unabhängig von den klassischen Anlagemärkten entwickelt und somit das eigene Portfolio weiter zu diversifizieren.

Alternative Sachwerte und alternative Investments

Sachwerte wie Uhren, hochwertige Weine oder Spirituosen, die eine Alternative zu klassischen Anlagen darstellen, sind für viele Investoren bis dato nicht in die nähere Auswahl gekommen, weil einige Herausforderungen mit ihnen verbunden sind.

Um beispielsweise Uhren mit einem Wertsteigerungspotenzial zu erwerben, benötigt man eine vier- bis sechsstellige Investitionssumme. Die gebundene Liquidität fehlt, um das eigene Portfolio streuen zu können.

Solche Sachwert-Schätze müssen natürlich entsprechend gelagert werden. Eine Luxus-Uhr um 100.000 Euro möchten die wenigsten Menschen zu Hause im Safe haben, da die Gefahr des Stehlens gegeben ist.

Eine entsprechende Expertise, um einen „Investment-Case“ zu erkennen, ist ebenfalls notwendig, um langfristig den Wert der Investition zu erhalten. Viele Fachkenntnisse und eine ausgiebige Recherche werden benötigt, um den jeweiligen Sachwert gut beurteilen zu können. Nur weil eine Uhr teuer ist, bedeutet dies nicht, dass sie auch ihren Wert erhalten oder gar steigern kann. Die Gefahr, sich hierbei zu verschätzen, ist enorm groß.

Splint Invest – die innovative Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte

Als innovative Einkaufsgemeinschaft haben wir Lösungen für all diese Probleme entwickelt. In unserer intuitiven App ist es möglich, bereits ab 50 Euro Investitionsvolumen an der Wertsteigerung diverser Sachwerte oder alternativen Anlagen zu partizipieren. Um von der Wertsteigerung einer Rolex-Uhr profitieren zu können, benötigest Du nun nicht mehr mehrere tausend Euro, sondern kannst schon ab 50 Euro, über unsere App, vom Preiswachstum profitieren.

Die Lagerung und die regelmäßige Überprüfung der Wertgegenstände werden ebenfalls von uns übernommen. Ein wertvoller Wein, der sein Bouquet über die nächsten Jahre entfalten soll, muss die optimalen Bedingungen für die eigene Reifung vorfinden. Hier machen wir keine Kompromisse, um Deine Investments zu schützen.

Ausgewiesene Experten analysieren die verschiedenen Sachwerte

Wir verlassen uns bei der Auswahl der verschiedenen Sachwerte, die wir in unserer Einkaufsgemeinschaft anbieten, nicht ausschließlich auf unsere eigene Expertise.

Die Auswahl der verschiedenen Sachwerte erfolgt über Experten, die eine ausgiebige Analyse darlegen müssen. Dies betrifft nicht nur den Sachwert an sich, sondern auch die Branche, das produzierende Unternehmen und die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Erst wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Argumente überzeugend genug sind, werden die Sachwerte oder alternative Investments für unsere Kunden zugänglich gemacht. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alles dafür getan wurde, um möglichst objektiv die Renditechancen einzuschätzen. Danach liegt es am Kunden, in welche Sachwerte oder alternativen Investments er investiert.

Splint Invest – mehr als eine Einkaufsgemeinschaft

Mit der intuitiven App von Splint Invest können Anleger ganz bequem Sachwerte erwerben und im Anschluss auch verwalten. Jeden Monat gibt es eine Neubewertung der vorhandenen Anlagen, sodass die Kunden immer wissen, wie die jeweiligen Sachwerte oder andere alternative Anlagen performen. Derzeit wird außerdem ein Handelsplatz geschaffen, auf dem bereits erworbene Anteile (=Splints) gehandelt werden können. Dies wird schon ab Dezember der Fall sein.

Solltest Du auch Interesse an einer Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte und alternative Investments haben, die spannende und wertstabile Anlagen zur Auswahl hat, dann besuche gern unsere Homepage: www.splintinvest.com

Unsere App ist eine Plattform, mit der du digitale Anteile an alternativen Anlagen kaufen kannst. Wir wollen damit einem breiten Publikum diese Art der Investitionen zugänglich machen. Denn bisher können es sich vorwiegend wohlhabende Personen leisten, in Dinge wie Whiskeyfässer oder Uhren zu investieren. Ab EUR50 kannst du Splints erwerben.

Kontakt

MARK Investment Holding AG

Aurelio Perucca

Untere Altstadt 30

6300 Zug

0041/799586789

info@splintinvest.com

http://www.splintinvest.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.