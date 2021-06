Einova präsentiert kompaktes und leistungsfähiges USB-C-Ladegerät Sirius

Der smarte Allrounder ist der kleinste, effizienteste Laptop-Adapter der Welt* und erleichtert das Laden elektronischer Geräte im Alltag und auf Reisen

Modena/München, 29.06.2021 – Einova, ein international agierendes italienisches Unternehmen für innovative und stylische Leistungselektronik, stellt das USB-C-Universal-Ladegerät Sirius 65W vor. Das italienische Unternehmen vereint auch in diesem Produkt wieder hohe technologische Qualität, Funktionalität sowie ein stylishes Design.

Gerade jetzt, wo wieder vermehrt gereist wird, stoßen viele Personen auf das Problem, dass mehrere Ladegeräte – darunter auch große wie für einen Laptop – eingepackt werden müssen und dann Platz in der Tasche wegnehmen. Mit dem neuen Sirius von Einova gehört das der Vergangenheit an, denn das leichte, kompakte und stylishe Ladegerät stellt über USB-C Power Delivery bis zu 65 Watt bereit. Das sorgt für ausreichend Power, um sogar USB-C Laptops zu laden. Der Sirius ist damit das kleinste und effizienteste 65-W-GaN-Power-Delivery-Laptop-Ladegerät der Welt.*

Besonders raffiniert: Der Teil des Geräts, der die Kontaktstifte enthält, kann aus dem Gerät entnommen werden, wenn die zwei seitlichen Druckknöpfe gedrückt werden. Das bringt Vorteile beim Transport – die Kontaktstifte stehen nicht ab. Außerdem kann der Teil, der die Kontaktstifte enthält, horizontal oder vertikal in den Sirius eingesetzt werden, wodurch sich das Gerät noch flexibler einsetzen lässt. So findet das Ladegerät auch in vollen Mehrfachsteckdosen, hinter dem Sofa oder dem Schreibtisch problemlos Platz.

Kleinere USB-C-Geräte wie Smartphones und Tablets lädt der Sirius sehr schnell, sofern sie Schnellladen unterstützen. Die automatische Geräteerkennung sorgt außerdem dafür, dass die Stromzufuhr angepasst wird und die Geräte nicht überhitzen und dadurch Schaden nehmen. Das gewährleistet die Sicherheit und gleichzeitig die Langlebigkeit der Geräte.

Patentierte EcoVoltas Technologie und GaN

Die chemische Struktur von GaN weist im Vergleich zu Silizium weniger thermische und elektrische Einschränkungen auf. Deshalb nutzen viele auf dem Markt erhältliche Ladegeräte GaN-Leistungstransistoren, um die Größe, das Gewicht sowie die Kosten zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Diese herkömmlichen Ladegeräte setzen allerdings oft noch auf eine Leistungsarchitektur, die Optimierungspotential birgt.

Dieses Potenzial hebt Einova mit seiner patentierten EcoVoltas Technologie. EcoVoltas ist eine grundlegend andere Art der Umwandlung von Strom, die auf GaN-Technologie aufbaut und sie verbessert. EcoVoltas ist extrem energieeffizient, die Leistungsdichte liegt bei 40 W/in3 (Watt per Cubic Inch). Die Kombination aus EcoVoltas und GaN führt zu hervorragenden Ergebnissen: Im Vergleich zu Standard-Ladegeräten ohne GaN ist der Sirius 65W mit EcoVoltas dreimal kleiner und 10 % energieeffizienter. Auch den Vergleich mit Ladegeräten mit GaN gewinnt der Sirius: Er ist 50 % kleiner und 3 % effizienter mit einer branchenführenden Energieeffizienzrate von 93 %.

Der Einova Sirius bietet mehr Leistung und reduziert die Energieverschwendung. Das sorgt für kleinere Stromrechnungen und reduziert den CO2-Fußabdruck.

Doch es wird noch besser: Einova Ladegeräte mit EcoVoltas sind auch schonender für die Geräte, die sie aufladen. Die internen Ladetemperaturen der Geräte liegen mit dem Sirius 50 % niedriger als bei anderen GaN-Ladegeräten. EcoVoltas bewahrt dadurch aktiv die Langlebigkeit elektronischer Geräte – und das alles in einem leichten und reisefreundlichen Paket.

Der Sirius 65W Charger lädt schnell, ist robust und kompatibel mit allen USB-C-Geräten, einschließlich Laptops, Smartphones, Tablets und Bluetooth-Geräten. Auch für unterwegs und auf Reisen ist er der ideale Begleiter.

Im Lieferumfang ist ein zudem ein 180 cm langes USB-C zu USB-C Kabel enthalten, damit auch ein auf dem Schreibtisch stehender Laptop geladen werden kann, wenn die Steckdose etwas weiter weg ist. Das Kabel lässt sich abnehmen und andere gängige Kabel können angeschlossen werden – vorausgesetzt, sie haben auf einer Seite einen USB-C Anschluss.

Weltweit führende Organisationen wie das USB Implementers Forum (USB-IF) haben den Sirius zertifiziert. Er verfügt auch über die Zertifizierung MFi (Made for iPhone/iPad/iPod).

Das perfekte Duo

In Verbindung mit der Laptop Power Bank von Einova sind Reisende auf der sicheren Seite, was die Energieversorgung betrifft. Die leistungsstarke Powerbank ist platzsparend und versorgt den Nutzer mit ausreichend Energie unterwegs. Mit dem Sirius wird die Laptop Power Bank über ihren USB-C Anschluss dank Power Delivery schnell wieder geladen. Nach nur ca. 3 Stunden ist die Laptop Power Bank voll aufgeladen und steht für ihren nächsten Einsatz bereit.

Der Sirius ist ab sofort auf https://einova.com/eu/shop/sirius-65w/ für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,90 EUR verfügbar.

Details – Sirius 65W

Maße 7,5 x 5 x 2,1/2,4 cm

Eingangsspannung 100-240V AC, 50-60Hz, 1,5A

Ausgangsspannung USB-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3,25A, max. 65W

Ausgangsleistung 65W

Gehäusefarbe Mattes Schiefergrau oder glänzend Weiß

Kabel USB-C zu USB-C, 180cm

Gewicht 195 g

* Vergleich in Bezug auf Effizienz, Leistung, Volumen und W/in3 (Watt per Cubic Inch)

Eggtronic ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Leistungselektronik, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Verbraucherelektronik – Stromumwandlung, drahtlose Stromversorgung, Power Banks – und B2B-Elektronikdesign spezialisiert hat. Als Experten auf dem Gebiet der Mechatronik und Elektronik mit mehr als 200 international erteilten Patenten ist das Eggtronic Team ständig dabei, neue und innovative Lösungen zu entwickeln, um das tägliche Leben zu verbessern. Einova ist die Premium-Einzelhandelsmarke von Eggtronic.

