Einova stellt das Power Bundle Pro vor

Die Kombination aus Sirius 65W Universal Laptop Netzteil und der Laptop Power Bank Canvas ergänzt sich ideal und versorgt Nutzer mit reichlich Energie – Power Bundle mit der Power Bank auch erhältlich

Modena/München, 10.11.2021 – Einova, ein international agierendes italienisches Unternehmen für innovative und stylische Leistungselektronik, präsentiert das Power Bundle Pro. Das Bundle besteht aus zwei der beliebtesten Geräte von Einova, aus der Laptop Power Bank und dem kompakten, leistungsfähigen USB-C-Ladegerät Sirius. Beide Geräte ergänzen sich ideal und Nutzer schöpfen im Bundle die Leistungskraft der beiden hochmodernen Ladelösungen in vollem Umfang aus. Das Bundle ist ab sofort exklusiv auf der Website von Einova erhältlich. Ab dem 6. Dezember bietet Einova einen Christmas-Discount, wodurch man 30 % auf den Preis des Power Bundle Pro sparen kann.

Der Sirius 65W ist leicht zu transportieren, benötigt aber eine Steckdose. Die Laptop Power Bank mit 20.000 mAh hingegen ist perfekt für unterwegs, muss aber von Zeit zu Zeit aufgeladen werden. Im Bundle bekommen Nutzer mit dem Sirius gleich das richtige Ladegerät für das schnelle Aufladen der Laptop Power Bank oder anderen Geräten. Das ist wichtig, denn wie bei WLAN oder anderen Technologien funktioniert schnelles Laden auch nur dann, wenn alle Geräte es unterstützen.

Das belegt eine Laboruntersuchung* von Einova: Der Sirius liefert bis zu 65W, die Einova Laptop Power Bank kann über ihren USB-C-Anschluss 30W aufnehmen. Mit dem Sirius ist die Laptop Power Bank in nur 4 Stunden von 0% auf 100% aufgeladen. Mit dem Apple 20W Ladegerät dauert es 6 Stunden 44 Minuten, mit dem Samsung 10W Ladegerät sind es 13 Stunden und das Apple 5W Ladegerät benötigt knapp 16,5 Stunden, um die Laptop Power Bank voll aufzuladen.

Schnell, sicher und schonend aufladen

Modernen Ladelösungen wie dieses Bundle punkten aber nicht nur mit Schnelligkeit. Der Sirius 65W lädt die Power Bank und andere Geräte auch sehr sicher und schonend auf, denn er verfügt über eine automatische Geräteerkennung. Auch die Powerbank verfügt darüber. Die automatische Geräteerkennung sorgt dafür, dass die Stromzufuhr angepasst wird und die Geräte nicht überhitzen und dadurch Schaden nehmen. Das gewährleistet die Sicherheit und gleichzeitig die Langlebigkeit der Geräte.

Mit dem Power Bundle Pro adressiert Einova das Problem des schnellen Aufladens unter verschiedenen Bedingungen. Technologie entwickelt sich hin zu immer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Lösungen. Wenn Nutzer mit nur zwei effizienten Geräten alle ihre USB-C-, USB-A- und Lightning-Geräte sowohl zu Hause als auch unterwegs mit Strom versorgen können, sparen sie Energiekosten, reduzieren die Umweltbelastung und treffen so letztendlich eine verantwortungsvolle Entscheidung für sich selbst und die Umwelt.

“Die Möglichkeit, einen Laptop unterwegs aufzuladen, ist prinzipiell für jeden nützlich”, sagt Camilla Bettinelli, CMO und Creative Director bei Einova. “Aber für viele ist es sogar sehr wichtig. Denken wir an alle Mobil-Arbeiter, an diejenigen, die lange Autofahrten oder Flugreisen unternehmen, oder auch an Naturliebhaber, Wanderer und Campingfreunde. Das Design der Laptop Power Bank ist äußerst funktional. Es schützt sie gegen Stürze, Kratzer und Regen, während sie gleichzeitig leicht und bequem überall hin mitgenommen werden kann.”

Die Laptop Power Bank: Drei Anschlüsse mit viel Leistung und ansprechendes Design

Die Laptop Power Bank unterscheidet sich von den meisten anderen Powerbanks durch ihre hohe Leistungsabgabe von 63W und ihre große Akkukapazität von 20.000 mAh. Auch ihr Design macht sie zum Hingucker. Die weiche, wasserabweisende Hülle aus Leinengewebe erhöht die Haltbarkeit der Powerbank und das LCD-Display zeigt auf Knopfdruck den verbleibenden Akkustand prozentgenau an. Die Laptop Power Bank ist mit drei USB-Anschlüssen ausgestattet, über die Nutzer drei Geräte gleichzeitig aufladen können:

– Der USB-C-Power-Delivery-Anschluss liefert 45W und lädt MacBook Air, MacBook oder andere USB-C-Laptops schnell auf.

– Der USB-A-Quick-Charge-Anschluss liefert 18W und ist perfekt für Tablets, schnelladefähige Smartphones, Spielekonsolen und Videokameras geeignet.

– Der Standard-USB-A-Anschluss hat 5W und lädt Smartphones sowie andere kleine Geräte.

Der Sirius 65W: Innovative, patentierte EcoVoltasTM Technologie

Der Sirius 65W stellt über USB-C Power Delivery bis zu 65 Watt bereit. Das sorgt für ausreichend Power, um sogar USB-C Laptops zu laden. Seine innovative, patentierte EcoVoltasTM Technologie baut auf GaN-Technologie auf und verbessert sie. Dank EcoVoltas bietet der Sirius 93% Energieeffizienz, bietet also mehr Leistung und reduziert die Energieverschwendung. Das sorgt für kleinere Stromrechnungen und reduziert den CO2-Fußabdruck. Mit einer Größe von 7,3 x 4,9 x 2,2 cm ist der Sirius kleiner als ein Kartenspiel und lädt alle USB-C-Geräte umweltfreundlich und sicher auf. Das wird auch durch die Zertifizierung durch das USB Implementers Forum garantiert.

Besonders raffiniert: Der Teil des Geräts, der die Kontaktstifte enthält, kann aus dem Gerät entnommen werden, wenn die zwei seitlichen Druckknöpfe gedrückt werden. Das bringt Vorteile beim Transport – die Kontaktstifte stehen nicht ab. Außerdem kann der Teil, der die Kontaktstifte enthält, horizontal oder vertikal in den Sirius eingesetzt werden, wodurch sich das Gerät noch flexibler einsetzen lässt. So findet das Ladegerät auch in vollen Mehrfachsteckdosen, hinter dem Sofa oder dem Schreibtisch problemlos Platz.

Zwei Versionen des Power Bundles

Neben dem Power Bundle Pro bietet Einova zurzeit auch das Power Bundle an. Das Power Bundle besteht aus dem Sirius 65W und der Einova Power Bank Canvas mit einer Akkukapazität von 10.000 mAh. Die Einova Power Bank Canvas verfügt über drei USB-Anschlüsse (1x USB-C, 2x USB-A), über die Nutzer drei Geräte gleichzeitig aufladen können. Der USB-C-Anschluss liefert 15W und lädt Tablets, Smartphone oder andere kompatible Geräte schnell auf. Die zwei USB-A-Anschlüsse liefern je 12W. Die maximale Leistungsabgabe beträgt 15W. Die Einova Power Bank Canvas ist kompatibel mit allen Geräten, die für Nutzer wichtig sind: USB-C-Laptops einschließlich MacBook, Dell, Lenovo und HP, Tablets, Smartphones und Kameras. Außerdem werden alle USB-A-Geräte, sowohl mit Standard-USB als auch mit USB Quick Charge, unterstützt. Das Bundle ist ab sofort exklusiv auf der Webseite von erhältlich.

* Die Unterlagen der Laboruntersuchung senden wir gerne auf Anfrage zu.

Eggtronic ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Leistungselektronik, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Verbraucherelektronik – Stromumwandlung, drahtlose Stromversorgung, Power Banks – und B2B-Elektronikdesign spezialisiert hat. Als Experten auf dem Gebiet der Mechatronik und Elektronik mit mehr als 200 international erteilten Patenten ist das Eggtronic Team ständig dabei, neue und innovative Lösungen zu entwickeln, um das tägliche Leben zu verbessern. Einova ist die Premium-Einzelhandelsmarke von Eggtronic.

