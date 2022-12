Einsamkeit ist eine Gefahr für Singles und Senioren

Den Haag, 27.12.2022 – Einsamkeit macht Menschen krank. Weihnachten weckte in vielen Menschen die Vorfreude auf Besinnlichkeit und vertraute Zweisamkeit mit gemeinsamen Stunden im Familienkreis. Für die meisten Singles hingegen waren die Festtage quälend, weil sie alleine waren. Das kann auch schlimme Folgen für die Gesundheit haben. Forscher ermittelten psychische und körperliche Risiken für Menschen, die unter ihrer Einsamkeit leiden.

Es gibt viele Single Haushalte

Jeder dritte Haushalt in den Niederlanden ist ein Single Haushalt. Neben einem Teil alter Menschen, die ihren Partner bereits verloren haben, steigt bereits seit Jahren die Zahl junger Alleinlebender. Beinahe 24 Prozent sind jünger als 30 Jahre, so ermittelte eine Umfrage der TTPCG® in den Niederlande. In anderen Ländern sind die Zahlen ähnlich. Forscher prognostizieren europaweit einen ständig weiter steigenden Anteil. Am Weihnachtsfest, in dem andere enger aneinander rücken, erleben Menschen ohne Partner*in eine triste Einsamkeit. Es gibt sehr viele Singles, die sich in der Weihnachtszeit melancholisch fühlen.

Alles schläft, einsamer Single wacht

Bekanntlich ist geteiltes Leid nur halbes Leid. Vielleicht geht ein Single gerade durch eine allgemein schwierige Lebensphase. Krankheit, Kränkungen, Geldsorgen. Ist all das unter dem Jahr schon sehr schwer zu ertragen, wird die empfundene Belastung noch viel dominanter, je mehr sich das Jahr der besinnlichsten Zeit und dem einen Abend, der wie kein anderer für Gemeinschaft und Geborgenheit steht, nähert. Viele Probleme des Alltags verlieren sich wie ein Strudel in der Weite des Flusses, wenn man frisch verliebt ist. Zu keiner anderen Zeit im Jahr kann man sich so geliebt und geborgen fühlen, aber auch zu keiner anderen Zeit so allein.

Weihnachten 2022 nicht verliebt? Nicht mehr zu ändern!

Für manche Singles ist die ständige Konfrontation mit dem Glück anderer, verliebter Menschen derart bitter, dass sie sich sozial vollkommen zurückziehen. Das Weihnachtsfest 2022 verliebt zu erleben, sich auf verschmuste Nächte voller Leidenschaft und Sex zu freuen, kann den Singles, die Weihnachten 2022 alleine und einsam verbracht haben, niemand mehr bieten. Aber kann nicht jeder Single, der an Weihnachten einsam war, etwas ändern? Doch das kann er!

Der Schlüssel zum Verlieben heisst TTPCG dating services®

Unsere Welt verändert sich. Jedoch der Halt in der Partnerschaft und in der Familie war schon immer wichtig und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Soziologen haben festgestellt, dass jedem Menschen im Leben durchschnittlich lediglich nur zwischen 5 und 7 Menschen durch Zufall begegnen werden, die für eine harmonische Partnerschaft in Betracht kommen. Bei dem einen noch weniger, bei einem anderen Menschen etwas mehr, je nach den jeweiligen Lebensumständen. Fraglich dabei bleibt, ob überhaupt erkannt wird, wenn einem ein vielleicht passender Partner irgendwo begegnet. Mit TTPCG dating services® lernt man seine*n Traumpartner*in schnell, kostengünstig und zuverlässig kennen.

Die Philosophie

Die Philosophie der Idee ist eine aussergewöhnliche einmalige Art in Sachen hochwertiger und dennoch für jeden Menschen bezahlbarer Partnervermittlung. Allerbeste Qualität und kompetente, individuelle Beratung. Die kompetente, individuelle Beratung spiegelt das besondere Erlebnis, welche Nutzer der Dienste von TTPCG® von Anbeginn erleben. Die Beratung wird auf dem Laptop von einmaligen Tools begleitet. Das Besondere ist, dass die Singles, die sich mit TTPCG® auf Partnersuche begeben die besondere Qualität der Dienstleistung kennenlernen, bevor sie entscheiden, mit TTPCG® ihren Wunschpartner schnell kennenzulernen. Sämtliche TTPCG-Singleberater sind bestens geschult und wissen, wie man schnell sein Partnerglück findet. An Weihnachten 2022 alleine gewesen aber an den närrischen Tagen und an Ostern 2023 von TTPCG® verliebt. Man muss nur JA sagen!

Sie haben die Übersetzung eines niederländischen Presseberichts der Journalistin Inge Klopffer gelesen. Der Bericht erschien zuerst in der Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD. Vielen Dank dafür!

