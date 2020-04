Einzigartige Anatomie Bilder für jeden Verwendungszweck

Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ärzte, Altenpflegehelfer/in, Anästhesietechniker/in, Arzthelfer/in, Atemtherapeut/in, Betreuungsassistent/in, Krankenschwester, Kinderkrankenschwester Haus- und Familienpfleger/in, Pflegefachmann/-frau, Sozialpädagogische/r, Assistent/in, Kinderpfleger/in, Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in, Musiktherapeut/in, Physiotherapeut/in oder Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in brauchen für ihre Arbeit fast täglich neue Bilder. Früher sollte man stundenlang in den Stock-Foto-Katalogen suchen und Lizenzgebühren bezahlen. Wie Sie gute lizenzfreie Bilder finden können und das Ganze sogar noch günstig, das ist die Frage, die in diesem Artikel beantwortet wird.

Jetzt ist ganz einfach. Bei Cursus Anatomicus finden Sie sich inzwischen Tausende von Bildern für kommerzielle und private Nutzung sehr günstig. https://cursus-anatomicus.de hat eine große Auswahl für medizinische Illustrationen von der Körper Anatomie, die Sie sofort kaufen können. Stöbern Sie in unserem Kategorien die passendes Bild:

Sie können die passende Bilder einfach online bestellen

Unsere preisgekrönten Bilder werden in großem Umfang von Bildungsverlagen, Fortbildungslehrern, Ärzten, Physiotherapeuten, Patientenschulungen und Fachleuten des Gesundheitswesens verwendet. Unsere Bilder sind in verschiedenen Formaten erhältlich und können in Vorlesungssälen, Arztpraxen, Physiotherapiepraxen, Krankenhäusern oder einfach Zuhause verwendet werden. Unsere Vintage Anatomie Bilder des Menschen dienen zum Lernen oder einfach zur Deko.

Mit ausgezeichnetem Service, schnellem und unkomplizierten Versand und hochwertigen Bildern ist Cursus Anatomicus der beste Ort für Ihre nächste Inneneinrichtung. Wir möchten, dass Ihr Einkauf wahre Liebe ist, daher bieten wir stets einen schnellen und freundlichen Service, Premium Support sowie eine 100% ige Geld-zurück-Garantie.

Über Cursus Anatomicus

CURSUS ANATOMICUS ist ein führendes Online-Shop für hochwertige medizinische Bilder. Wir waren eine der ersten Organisationen, die jede Struktur sowohl des männlichen als auch des weiblichen Körpers und deren Teile illustriert hat. Im Laufe der Jahre hat CURSUS ANATOMICUS unseren einzigartigen Katalog mit medizinischen Illustrationen aufgebaut, gepflegt und erweitert.

Mit über 3000 Illustrationen verfügt CURSUS ANATOMICUS über eine der größten und umfassendsten Bildbibliotheken der Welt. Unsere hochdetaillierten, medizinisch genauen Bilder und Illustrationen umfassen Krankheitszustände, Verletzungen, Tests, Behandlungen, chirurgische Eingriffe und die menschliche Anatomie.

Alle visuellen Inhalte, einschließlich Bilder, Animationen und unterstützender Texte, werden von medizinischen Illustratoren konzipiert, erstellt und überprüft. Jedes Bild wurde von professionellen medizinischen Illustratoren mit einem Master-Abschluss in medizinischer Illustration erstellt.

Alle unsere Illustrationen wurden von Ärzten und/oder anatomischen Doktoren auf medizinische Genauigkeit überprüft. Zusätzliche Überprüfungen werden auch bei wichtigen medizinischen Fortschritten und Rückmeldungen von Kunden und Verbrauchern durchgeführt. Der Schwerpunkt der visuellen CURSUS ANATOMICUS -Inhalte wird angepasst, um Informationen für verschiedene Märkte zu vermitteln. Unsere Bibliothek enthält vereinfachte Illustrationen für den Verbrauchermarkt und Bilder mit einem hohen Detailgrad für den professionellen und akademischen Markt.

CURSUS ANATOMICUS verwendet häufig Illustrationen, um komplexe Themen visuell zu erklären, und zwar sowohl zur Ergänzung unserer Gesundheitsinhalte als auch zur Erhöhung des pädagogischen Werts unserer Produkte. Durch unseren internen Styleguide für Illustrationen sorgen wir für visuelle Konsistenz bei allen unseren Produkten.

Die visuellen Inhalte von CURSUS ANATOMICUS sind ein lebendiges, wachsendes Gut, das sich ständig weiterentwickelt. Wir überprüfen regelmäßig den ästhetischen Reiz unserer visuellen Assets, nicht nur aufgrund von Kunden- und Verbraucherfeedback, sondern auch aufgrund sich abzeichnender Veränderungen auf dem Markt.

Als Ergebnis unseres Engagements für ästhetische Qualität haben die Kunstwerke von CURSUS ANATOMICUS im Laufe der Zeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Falls Sie Wünsche oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden!

Wer hat Cursus Anatomicus gegründet?

Cursus Anatomicus wurde im Jahr 2019 von Wichard Lüdje gegründet. Er führt das Unternehmen mit einem jungen Team von Medizinern und Medizin-Fans in Deutschland. Das Unternehmen heißt Cursus Anatomicus. Der Name stammt von ein lateinischer Begriff und bedeutet Kurs der Anatomie. Das ist genau das, was sie machen! Die Bilder sind in Deutschland produziert mit höchster Qualitätsstandards.

Cursus Anatomicus hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen die beste Auswahl an hochwertigen Anatomieprodukten im Internet zu bieten. Von unserer Budgetpalette für den Grundunterricht bis hin zu detaillierteren Modellen für Fortgeschrittene, wir sind sicher, dass Sie das richtige Modell finden, einschließlich Skelett-, Schädel-, Organmodelle und mehr.

Bei Cursus Anatomicus haben wir uns verpflichtet, unsere Produkte direkt von Herstellern und Verlagen zu beziehen, um unseren Kunden den Zugang zu den aktuellsten Produkten zu den besten Preisen zu ermöglichen.

Anatomie: Eine kurze Einführung

Anatomie ist die Identifizierung und Beschreibung der Strukturen von Lebewesen. Sie ist ein Zweig der Biologie und Medizin.

Das Studium der Anatomie reicht über 2.000 Jahre zurück, bis zu den alten Griechen. Sie kann in drei große Bereiche unterteilt werden: Anatomie des Menschen, Zootomie oder Tieranatomie und Phytotomie, d.h. Anatomie der Pflanzen.

Die menschliche Anatomie ist die Lehre von den Strukturen des menschlichen Körpers. Das Verständnis der Anatomie ist der Schlüssel für die Ausübung von Gesundheit und Medizin.

Das Wort “Anatomie” stammt von den griechischen Wörtern “ana”, was “oben” bedeutet, und “tome”, was “ein Schnitt” bedeutet. Das Studium der Anatomie hing traditionell vom Zerschneiden oder der Dissektion ab, aber jetzt ist es mit Hilfe der Bildgebungstechnologie zunehmend möglich, zu sehen, wie ein Körper ohne Dissektion zusammengesetzt ist.

Es gibt zwei Arten, die Anatomie zu betrachten: Die grobe, oder makroskopische, Anatomie und die mikroskopische Anatomie.

In der Medizin bezieht sich die Bruttoanatomie, Makroanatomie oder topographische Anatomie auf das Studium der biologischen Strukturen, die mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Das Studium der groben Anatomie kann Dissektion oder nicht-invasive Methoden umfassen. Das Ziel besteht darin, Daten über die größeren Strukturen von Organen und Organsystemen zu sammeln. Bei der Sezierung schneidet der Wissenschaftler den menschlichen oder tierischen Kadaver auf und untersucht seine Organe.

Bei Cursus Anatomicus schaffen wir atemberaubende Anatomiekunst, die von der allgemeinen Körperanatomie bis hin zu spezifischeren Dingen wie der Gehirnstruktur oder der Tieranatomie reicht. Unsere einzigartigen Kunstdrucke sind in verschiedenen Stilen und Größen erhältlich und werden aus hochwertigem, mattem Papier hergestellt. Sie finden auch eine Reihe von medizinischen Geschenken, die von unserer Anatomie-Kunst inspiriert sind. Sie sind wunderbare Geschenke für Ärzte, RNs, Medizinstudenten, Chirurgen, Anatomen und alle, die von Medizin oder Anatomie fasziniert sind.

Cursus Anatomicus wird von uns, einem jungen Team von Medizinern und Medizin-Fans in Deutschland geführt. Offiziell gegründet wurde das Unternehmen 2019.

Mein Name ist Wichard Lüdje, ich studiere selbst Medizin im schönen Erlangen und stehe kurz vor dem Examen. Ich bin selbst mein bester Kunde und meine Wohnung hängt voll mit inserieren Postern. 😀 Es macht einfach einen riesigen Spaß und besonders unserer Community auf Instagram liegt mir sehr am Herzen. Falls du Fragen oder Wünsche hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden!

Übrigens: Wir stehen nicht nur hinter Cursus Anatomicus®, sondern auch davor, daneben und mittendrin!

