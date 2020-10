Einzigartiger ADHS-Wegweiser von Betroffenem erschienen

Amüsieren & Informieren

Dass ADHS-Betroffene Bücher lesen oder schreiben, kommt sehr selten vor.

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist ein kompetentes, lustiges und autobiografsches Werk erschienen. Es nützt sowohl den Betroffenen, Rat suchenden Angehörigen, als auch Pädagogen, die Interesse an den Herausforderungen von ADHS haben oder nur mal herzhaft lachen wollen. Ein Werk – umfangreich, lebensnah, praktisch, ehrlich, eloquent und das mit ausreichend Humor!

Unter der kreativen Obhut des spätdiagnostizierten Künstlers Aimo Nyland (alias Vierbuchstabler) entstanden, führt “SKURILLCHAOTISCHE EXISTENZ OHNE EFFIZIENZ” den Leser in den ersten beiden Kapiteln mit einer Kurzbiografe und witzigen Alltagskurzgeschichten in das Thema ein.

Fern von Symptom- und Diagnostikmanualen wird “die Diagnose ADHS” hier direkt und unbeschönigt spürbar. Stets begleitet vom sprachlichen Rhythmusgefühl, spitzen Wortwitz sowie üppiger Selbstironie des Autors, Songwriters und Multi-Instrumentalisten.

Im dritten Kapitel erfährt der Leser, wie der Vierbuchstabler zu seiner Diagnose kam und wie sie fortan sein Schaffen in mehreren Lebensbereichen beeinfusst hat – von Beruf über Alltag bis Partnerschaft.

Das vierte Kapitel bündelt praxiserprobte Ratschläge für ADHS-Betroffene & Angehörige, die größtenteils der von Nyland gegründeten Selbsthilfegruppe entstammen, und die ihn ursprünglich zum Buch motiviert, ihn diszipliniert und im Schaffensprozess begleitet hat.

Abgerundet wird dieser “Sachbuchsonderling” von inspirierenden Lebensgeschichten drei anderer ADHS-Betroffener, die mittlerweile gelernt haben, ADHS nicht mehr als Handicap sondern als Ressource zu betrachten – wie der Künstler selbst.

Wer sich stilistisch ebenso amüsant, lebensnah, kreativ und schonungslos, wie auch sehr authentisch mit dem Thema ADHS beschäftigen möchte, ist bei diesen 200 kompakten und aufklärenden Seiten genau richtig ! (A)nders (D)enken (H)at (S)til

Über das Buch:

“SKURILLCHAOTISCHE EXISTENZ OHNE EFFIZIENZ” – ISBN: 978-3-7519-1743-8

Rezensionen: https://bit.ly/2IpddCB

Kindle-Probetext: https://amzn.to/3dRrrYm

Aimo Nyland alias Vierbuchstabler ist schon über 4 Jahrzehnte ein kreativer Freak, “Dopadürrling” und mental selten lahm. Vielmehr lebhaftungeduldiger Clown, wenngleich distanziert, ab und zu sehr produktiv, fantasiereich, direkt, grenzwertig naiv, durchaus keck und auch mal jeck. Seriosität und Stil findet man eher in seiner feminin-besseren Hälfte. In ihm selbst nur, wenn konkret Notwendigkeit besteht. Er lebt eher zurückgezogen im nordöstlichen Berliner Stadtrand mit Frau und Katz´ und widmet sich nach vielen unschönen Fehlversuchen im gesellschaftlich-diktierenden Korsett nun seinen lang vergrabenen, künstlerischen Begabungen und Interessen. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis er seinen Platz im System fand und damit “d´accord” ging. Aber mit seinem Buchdebüt ” Skurrilchaotische Existenz ohne Effizienz ” und einer neuen Einstellung läutet er den vielversprechenden Start ein, seine kreativen Energien und Synästhesien endlich in die richtigen Bahnen zu lenken und gibt spannende Einblicke in seinen ambivalenten Alltag und das Empfinden seiner Dys- und ‘Schissfunktion’ – ADHS. Der Vierbuchstabler – eine skurrilchaotische Essenz trifft Eloquenz und ergibt die Tatsache, sich bei aller Ernsthaftigkeit dennoch nicht allzu ernst zu nehmen. If there´s one thing that truly rocks, then the fact of being a human paradox!

