Einzigartiges Design für unvergessliche Momente

Das ELA Excellence Resort Belek präsentiert zur Neueröffnung inspirierende Designkonzepte, die zum Träumen einladen

Hannover/Belek, 31. März 2022 | (kms) – Im Urlaub soll man sich wie zu Hause fühlen – oder im besten Fall sogar noch wohler. Eine entscheidende Rolle für die Wohlfühlatmosphäre spielt die Gestaltung der direkten Umgebung. Im neuen ELA Excellence Resort Belek wird Gästen eine ideale Kombination aus modernen Elementen, traditioneller Bauweise und einzigartigem Design geboten. Inspiriert sind die Designs der Restaurants, Bars, des Spas oder auch der Zimmer von der mediterranen Umgebung, der Vielfalt der Gäste und den Träumen jedes einzelnen. Dieses besondere Konzept bietet eine Vielfalt, die sich in allen Bereichen des Resorts widerspiegelt und entdecken lässt, sodass das ELA Excellence Resort Belek für jedermann die schönste Urlaubsoase von allen sein kann!

Exzellente Kulinarik in besonderer Umgebung

Mit einer großen Vielfalt an Restaurants und Bars bietet das ELA Excellence Resort Belek seinen Besuchern eine kulinarische Weltreise. Um diese besonders authentisch zu erleben, wird in den Räumlichkeiten immer auf dekorative Details und komfortable Gestaltung geachtet.

Ein leckeres Frühstück mit Blick auf das Mittelmeer oder mit einem bunten Cocktail in der Hand den Sonnenuntergang am Strand betrachten – im La Sofa ist dies täglich in einer beeindruckenden Umgebung möglich. Liebevoll gestaltet passen sich die Räume der Lounge und der Bar ideal an die Umgebung an, sodass Gäste für einen Besuch direkt am Strand bleiben können. Nicht umsonst beschreiben viele der Urlauber das La Sofa als einen ihrer Lieblingsorte zum Verweilen und Genießen im ELA Excellence Resort Belek.

Entspannung in bezaubernder Atmosphäre

Das ElaZen Spa beeindruckt mit seiner besonderen Architektur und dem umfassenden Angebot an sowohl traditionellen als auch modernen Entspannungsmöglichkeiten. Sowohl das Exterieur als auch die Innenräume sind liebevoll orientalisch gestaltet und überall lassen sich kleine und außergewöhnliche architektonische Highlights entdecken. Auf insgesamt 4.500 Quadratmetern finden Entspannungssuchende hier Behandlungsräume, Ruheoasen, ein türkisches Hammam und vieles mehr. Von einem Besuch im Dampfbad über das sogenannte Kleopatra-Ritual bis hin zu einer Vitaminbehandlung für das Gesicht – hier findet jeder Entspannungssuchende die ideale Verwöhnung in einer traumhaften Atmosphäre.

Einzigartiges Design in den exzellenten Unterkünften

Im neuen ELA Excellence Resort Belek findet jeder Gast garantiert das Zimmer, das am besten zu seinen individuellen Vorlieben und Bedürfnissen passt. Die insgesamt 583 Zimmer, die auf sechs Etagen verteilt sind, bieten unvergleichliche Ästhetik und Komfort kombiniert mit ansprechenden Designs.

Für Paare oder Freunde bietet das ELA Excellence Resort zum Beispiel die stylischen Lake House Swim Up Suites. Die Suites sind in den Farben des Meeres und des Strandes in einem mediterranen Design gestaltet. Wer die Suite betritt, ist sofort im Urlaub angekommen. Jede Suite verfügt über eine große Terrasse zum Sonnen auf einer Liege oder um die Abendsonne mit einem leckeren Mocktail zu genießen. Das Highlight der Terrassen ist jedoch der private Steg mit Poolzugang: mit nur einem Schritt aus dem Zimmer heraus haben Gäste hier die Möglichkeit auf ein erfrischendes Bad im großen Pool des Resorts.

Familienurlaub mit dem gewissen Etwas

Ein weiteres Highlight der neu gestalteten Zimmer im Ela Excellence Resort Belek sind die ELA Family Suites. Wie der Name es bereits verrät, sind diese Unterkünfte auf die Bedürfnisse verschiedenster Familien zugeschnitten. Besonders angenehm ist die offene Gestaltung der zweistöckigen Suites. Das einladende Design ist ideal für Familien geeignet, da es sowohl gemeinsame Zeit ermöglicht als auch ausreichend Raum und Rückzugsorte für jeden einzelnen bietet.

Und auch außerhalb der privaten Zimmer hat das ELA Excellence Resort Belek Familien einiges zu bieten: mit dem sogenannten Edutainment Konzept bietet das Resort seinen kleinsten Gästen eine spannende Mischung aus Spaß und Lernen. Während die Eltern ein wenig Ruhe in ihrer Suite oder am Strand genießen, können Kinder hier unter professioneller Betreuung Berufe kennenlernen, sich sportlich betätigen oder auch mit Gleichaltrigen ausgewählte Aktivitäten in toller Atmosphäre ausüben.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

