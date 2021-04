Eisbär – Sauvignon Blanc – Weißwein / Pfalz – Jetzt neu

Der neue Weißwein von Oliver Zeter

Sauvignon Blanc ist eine Rebsorte die momentan total im Trend liegt. Durch seine prägnante Säure schmeckt Sauvignon Blanc frisch und spritzig wie ein Riesling. Die Säure dieser Rebsorte ist nicht so intensiv wie bei einem Riesling. Dazu kommen exotische Aromen, wie Stachelbeere, Litschi, Zitrusfrüchte, Maracuja, Grapefruit, Cassis und Holunder. Diese Mischung aus Frische und ausladender Aromatik machen den Sauvignon Blanc außergewöhnlich und sind damit die Grundpfeiler des Erfolgs.

Einer der Experten für diese Rebsorte ist der Pfälzer Winzer Oliver Zeter. Er hat bis heute unzählige Preise mit seinen Sauvignon Blancs gewonnen. Bei Oliver Zeter gibt es Sauvignon Blanc in alles Ausprägungen. So hat er einen süßen Sauvignon Blanc als Dessert Wein, einen High End Sauvignon, einen Einstiegs Sauvignon Blanc in der Literflasche, einen Sauvignon Blanc Sekt und ebenfalls einen Guts Sauvignon Blanc als Herzstück.

Mit dem neuem Sauvignon Blanc Eisbär wird noch eine Lücke geschlossen. Dieser Weißwein liegt noch mehr am Puls der Zeit als die schon vorhandenen Sauvignons. Der Wein ist von der Aufmachung und dem Inhalt deutlich frecher und moderner als die bisherigen Produkte von Oliver Zeter.

Die Weine von Oliver Zeter werden alle vom Zeter Bären geschmückt, eine Pfälzer Kohlezeichnung die einen Wein trinkenden Bären zeigt. Dieser Bär ist das klare Wiedererkennungssymbol von Oliver Zeter. Beim Eisbär Weißwein trägt der Bär eine blaue Sonnenbrille, ansonsten ist die Aufmachung auffällig in weiß und blau gehalten. Das sind die klassischen Farben des Sommers und der Sonne. Der Eisbär Sauvignon Blanc steht im Zeichen der Zeit und der Eisbär Wein wird der Trend Weißwein für den Sommer 2021 werden.

Der Eisbär stammt von sieben unterschiedlichen Klonen, die in sieben verschiedenen Weinbergen stehen. Der Großteil des Weins wurde im Edelstahltank ausgebaut, ein ganz kleiner Teil reifte im Barrique. Der Eisbär Sauvignon zeigt ein betörendes Bukett von Cassis, Stachelbeeren, Kiwi, Mango, Limetten, Paprika, Gras und Holunder. Am Gaumen schmeckt er füllig, frisch, rassig, aromatisch, mit einem betörenden Schmelz und viel Frucht.

Der Wein ist im ausgesuchten Fachhandel oder Online beim Weinversender genuss7.de verfügbar. Unter der URL www.genuss7.de/eisbaer kann man den Wein bestellen und erfährt auch nähere Informationen zu diesem Weißwein. Der Wein ist ab Mitte April 2021 verfügbar.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

