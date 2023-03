EIZO erhält für Nachhaltigkeitsinitiativen in der globalen Lieferkette die Platin-Zertifizierung der Responsible Business Alliance

07. März 2023 – EIZO freut sich bekanntzugeben, dass die japanischen Fertigungsanlagen des Unternehmens von der Responsible Business Alliance (RBA) mit dem Platin-Status zertifiziert wurden.

Die RBA ist die weltgrößte Koalition, die sich der Corporate Social Responsibility (kurz CSR, Unternehmensverantwortung) in globalen Lieferketten verschrieben hat. Die RBA, die sich aus mehr als 200 Unternehmen zusammensetzt, etablierte dazu einen Verhaltenskodex, der von Unternehmen und ihren Zulieferern verlangt, sichere Arbeitsbedingungen, den respektvollen und würdevollen Umgang mit Arbeitnehmern und ethisches Geschäftsgebaren zu gewährleisten sowie Verantwortung für die Umweltauswirkungen ihres Handelns zu übernehmen. EIZO trat der RBA im Januar 2020 bei, um die Nachhaltigkeit innerhalb der globalen Lieferkette des Unternehmens zu fördern und bestehende Nachhaltigkeitsinitiativen unter Einhaltung des Verhaltenskodex der RBA auszubauen.

Eines der wichtigsten RBA-Programme ist das Validated Assessment Program (VAP), in dessen Zuge Überprüfungen vor Ort durchgeführt werden. Für diese Audits ist eine RBA-akkreditierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verantwortlich, welche die Einhaltung des Verhaltenskodex der RBA durch dokumentierte Inspektionen, Fabrikbesuche und Gespräche mit Arbeitnehmern überprüft. Die Hauptwerke von EIZO, EIZO Corporation Head Office Factory und EIZO MS Corporation Nanao Factory, sind für über 80 Prozent der internationalen Produktion des Unternehmens verantwortlich und wurden im Dezember 2022 im Rahmen eines VAP-Audits überprüft. Beide Werke erhielten dabei eine perfekte Punktzahl von 200 Punkten und damit den Platin-Status – die höchste Zertifizierung des Programms.

Das Unternehmen führte im Jahr 2022 zudem die „EIZO Group Human Rights Policy“ ein – um zusätzlich zur Einhaltung des RBA-Verhaltenskodex zu unterstreichen, wie wichtig die Achtung der Menschenrechte für EIZO als soziale Verpflichtung eines Unternehmens ist. EIZO fordert von seinen Zulieferern zudem die Einhaltung eines eigens definierten Verhaltenskodex für Lieferanten ein und kontrolliert diesen durch freiwillige Audits. Die Platin-Zertifizierung durch die RBA ist das Ergebnis dieser und weiterer Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung des nachhaltigen Wirtschaftens über die gesamte Lieferkette hinweg.

EIZOs firmeneigene Verhaltensgrundsätze unterstützen die Firmenphilosophie, sowohl das berufliche als auch private Leben der Menschen durch Bildwiedergabelösungen zu bereichern. Die EIZO Verhaltensgrundsätze umfassen soziale, ökologische und ethische Verantwortlichkeiten wie umweltfreundliches Wirtschaften, die Achtung der Menschenrechte und die Schaffung eines Arbeitsumfelds, in dem die Mitarbeiter mit Enthusiasmus arbeiten können.

