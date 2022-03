EIZO FlexScan EV2490: IPS-Monitor mit 23,8 Zoll und voller USB-C-Funktionalität für maximale Flexibilität

24. März 2022 – Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt immer höhere Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie alle und ist für den Einsatz an jedem Arbeitsplatz geeignet – egal ob im Home-Office, am Büroplatz oder am Shared Desk.

Dafür bietet der 23,8-Zoll-IPS-Monitor volle USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle empfängt der FlexScan EV2490 sowohl Video- als auch Audiosignale und vieles mehr. Eine Ladeleistung von 70 Watt sorgt während der Arbeit beispielsweise für volle Notebook-Akkus und macht externe Netzteile überflüssig. Durch einen integrierten Ethernet-Anschluss gelangen sogar solche Rechner kabelgebunden ins Internet, die standardmäßig nur mit WLAN ausgestattet sind. Zudem ermöglichen drei USB-Typ-A-Anschlüsse die Verbindung von Peripheriegeräten wie beispielsweise Tastatur oder Webcam. Dank Daisy-Chain-Funktionalität für bis zu vier Monitore und einem integrierten KVM-Switch fügt sich das neue FlexScan-Modell passgenau auch in Arbeitsumgebungen mit mehreren Displays und Computern ein.

Auf diese Weise wird der Business-Monitor zur vollwertigen Dockingstation und ist überall dort zu Hause wo Flexibilität gefragt ist: Notebooks müssen nur mit einem einzigen Kabel angeschlossen werden und sind sofort voll einsatzbereit. Das ist für den Wechsel zwischen Home-Office und Büroarbeit ebenso ideal wie für Shared Desks. Der EV2490 bietet neben dem USB-C-Anschluss auch DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen.

Ganz unabhängig vom Einsatzort glänzt der EIZO FlexScan EV2490 durch sein kontraststarkes und flimmerfreies IPS-Display mit weitem Betrachtungswinkel und einer Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Für einen augenschonenden Betrieb sowie herausragende Ergonomie sorgen Extras wie die Entspiegelung, eine ausgefeilte automatische Helligkeitsregulierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbarkeit.

Ebenso durchdacht ist das Packungsdesign des EV2490. Der nach den Nachhaltigkeitsstandards TCO Certified Generation 9, EPEAT und EnergyStar zertifizierte Monitor ist nämlich das erste Produkt der FlexScan-Reihe, bei dessen Verpackung sich EIZO von Plastik und Polystyrol verabschiedet. Stattdessen ist der Monitor sicher mit geformtem Zellstoff verpackt, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird. Die beigelegten Kabel stecken in Zellstofftüchern statt in Plastiktüten.

Mit dieser grundlegend überarbeiteten Packungsgestaltung unterstreicht EIZO seinen Anspruch als IT-Ausstatter, dem moderne Technik ebenso wichtig ist wie verantwortungsbewusstes Handeln, Nachhaltigkeit und Produktlebensdauer. Entsprechend gewährt EIZO auf den EV2490 fünf Jahre Garantie.

Verfügbarkeit

Der FlexScan EV2490 ist ab Mitte April 2022 online und im Fachhandel mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (inklusive Mehrwertsteuer) von 599,00 Euro erhältlich.

EIZO ist das japanische Wort für „Bild“ und der Name eines weltweit führenden Herstellers von High-End-Monitorlösungen. EIZO hat den Anspruch, den bestmöglichen Monitor für jeden Anwendungsbereich zu bauen. So finden sich EIZO Monitore überall dort, wo herausragende Bildqualität gewünscht oder absolut notwendig ist. Dazu gehören beispielsweise: Backoffices, Krankenhäuser, Flugsicherungszentren, Design- und Fotostudios, Schiffsbrücken, Architekturbüros, Börsen und Gaming-Turniere. Kurzum: Wer von EIZO spricht, spricht von kompromissloser Qualität. Und von Produkten, die seit Jahrzehnten durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Bildqualität und Ergonomie überzeugen. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. EIZO, das EIZO-Logo und FlexScan sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

