eLearning: Avatar als virtueller Trainer für den Fuhrpark

Charamel und save4drive schließen Kooperation

Köln, 5. März 2020 – Die Kölner Charamel GmbH, Spezialist für interaktive Avatar-basierte Assistenzsysteme und 3D-gestütztes Lernen, hat gemeinsam mit dem Unternehmen save4drive eine Browser-basierte eLearning-Schulung für Fahrertrainings entwickelt. Ziel dieser innovativen 3D-Lösung ist es, professionelle Fahrer optimal zu schulen und die Kosten des Fuhrparkmanagements spürbar zu senken.

Ausfallzeiten für Schulungen und Trainings sind ein brisantes Thema bei vielen Entscheidungsträgern, und das Abwägen zwischen dem Arbeitsausfall und der Weiterbildung ist nicht leicht. Genau dort setzt eLearning4drivers an. Es transportiert spielerisch die wichtigsten Inhalte aus den Bereichen StresslessDriving, CrashlessParking sowie Fahrsicherheit und informiert über den Nutzen und die Herausforderungen der eMobilität. elearning4drivers basiert auf der 3D-Assisted-Learning-Plattform “Virtual Trainer” von Charamel.

Avatar Gloria unterstützt die digitalen Fahrertrainings

Auf spielerische Art demonstriert der von Charamel entwickelte Avatar Gloria den Fahrern, wie sie durch selbst verursachten Stress hohe Kosten auslösen und sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Gloria erklärt, unterstützt und befragt die Fahrer. Sie gibt wichtige Hilfestellungen und vermittelt Lösungen, wie Gefahrensituationen frühzeitig erkannt und vermieden werden. Die Schulungen dauern zwischen 15 und 17 Minuten und sind mit Videos, kleinen Spielen und Beispielen aus dem Alltag gestaltet. Um den Fahrern den größten Mehrwert zu bieten, sind die Inhalte des eLearning4drivers mehrsprachig verfügbar.

Anstelle eines realen Menschen übernimmt bei eLearnings4drivers die Schulung ein virtueller Trainer – der Avatar Gloria. Dieser präsentiert die Inhalte in Sprache, Animation, mit bildlicher und textlicher Unterstützung – analog einer realen Präsentation. Interessant dabei: Beim Virtual Trainer handelt es sich nicht um einen vorgefertigten, ablaufenden Film, sondern um eine jederzeit interaktiv handelnde virtuelle Persönlichkeit. Das bedeutet, dass die Schulungen äußerst lebendig sowie nachhaltig sind und sich die Lehrstoffe nachweisbar besser und schneller einprägen. Denn im Gegensatz (zu klassischen Schulungen) werden hierbei die Inhalte interaktiv und durch Wissenstests untermauert, spielerisch vermittelt.

Das vermittelte Wissen in eLearnings4drivers unterstützt nachhaltig dabei, Fuhrparkkosten zu senken, Kraftstoff zu sparen und sich sicherer im Straßenverkehr zu bewegen. Dadurch lassen sich Schadenquoten, Schadenhöhen und Versicherungsprämien reduzieren und die Kosten der Selbstbeteiligungen senken.

So gehen Schulungen heute: Bequem am Smartphone, überall und jederzeit abrufbar

Mit elearning4drivers – basierend auf Virtual Trainer von Charamel – können die Fahrer einfach, ohne Installation, Browser-basiert und zu jeder beliebigen Zeit die Schulungen absolvieren. Das integrierte Lernmanagement verwaltet Schulung, Teilnehmer sowie die Dokumentation und bietet alle technischen und konzeptionellen Möglichkeiten für ein Lernen in einer 3D-Umgebung mit einem Avatar als Trainer. Für eLearning4drivers wurde Virtual Trainer enorm weiterentwickelt. So finden jetzt alle Schulungen in einem 3D-Raum statt. Und dank des intelligenten Autorenwerkzeugs lassen sich Schulungen einfach und ohne technisches Know-how schnell anpassen. Charamel entwickelt seit Jahren mit großem Erfolg bahnbrechende 3D-Lösungen für eine nutzerfreundliche und lebendige Mensch-Maschine-Kommunikation.

“Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit save4drive”, so Alexander Stricker, Geschäftsführer der Charamel GmbH. “Die Synergien zwischen beiden Unternehmen haben zu einem intelligenten eLearning geführt, das Expertenwissen im Fuhrparkmanagement und Fahrertraining mit High-end-Technologie vereint! save4drive ist anerkannte Experte in diesem Bereich und in der Branche bestens vernetzt.”

Auch Gründer und Inhaber von save4drive Bernd Hänel ist stolz auf das Ergebnis. “Wir haben gemeinsam mit Charamel in kurzer Entwicklungszeit ein effektives Hilfsinstrument für alle Unternehmen mit Fuhrpark geschaffen. Die Technologie der Charamel-Lernumgebung mit dem Virtual Trainer sowie die Expertise des Teams von Charamel haben uns von Anfang an überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingt, Inhalte attraktiv und nachhaltig zu vermitteln”, so Bernd Hänel. “Wir sind sicher, dass eLearning4drivers ein Quantensprung durch überwiegende Vorteile im Bereich Fahrertraining darstellt und gleichzeitig die Effizienz und Einsparungen bringt, die im Fuhrparkmanagement gefordert sind.”

eLearning4drivers wird von save4drive auf der diesjährigen Messe Flotte am 18. und 19. März 2020 in Düsseldorf erstmalig vorgestellt (Halle 8a, Stand i 24).

Die Charamel GmbH mit Sitz in Köln entwickelt umfassende 3D-Echtzeitanimationen für die nächste Generation der interaktiven Mensch-Maschine-Kommunikation. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren Projektpartner in verschiedenen Forschungsprojekten der Bundesministerien und erschafft seit rund 20 Jahren interaktive Trainingssoftware sowie digitale 3D-Assistenten zur Unterstützung einer zunehmend emotionalen Mensch-Maschine-Kommunikation. Zu den Kunden von Charamel gehören namenhafte Firmen aus Industrie, Dienstleistung, Forschung und Handel wie Audi, Bosch, ECE, Ford, Samsung, Telekom und Vodafone.

Firmenkontakt

Charamel GmbH

Alexander Stricker

Richard-Wagner-Str. 39

50674 Köln

0221 336640

contact@charamel.com

http://www.charamel.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089189087333

evh@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Charamel GmbH