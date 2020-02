Elegante Pumps Größe 43 für die modebewusste Frau bei schuhplus in Kaltenkirchen

Übergrößenhändler im Ohland-Park führt großes Sortiment Damenschuhe

Im Shop von schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park findet man eine große Auswahl an modischen Pumps in Übergrößen, die von der Schuhgröße 42 bis hin zur Schuhgröße 46 reichen. Pumps oder High Heels in der Größe 43 zu bekommen ist hier kein Problem. Bei professioneller Beratung und einer immensen Auswahl wird man schnell fündig. Bekannte Marken wie Gabor, SpringStep L´Artiste, Giaro oder J.Renee stehen zur Auswahl. Ob klassisch-elegant mit Trichterabsatz, feminin-verspielt mit Riemchen oder als Ankle Boot mit Schnürung – die Vielfalt an Pumps in Größe 43 lässt bei schuhplus im Ohland-Park keine Wünsche offen.

Pumps in XXL für jeden individuellen Geschmack im Shop in Schleswig-Holstein

Zu Kleidern oder Röcken sind Pumps ein ebenso beliebtes wie unentbehrliches Schuhwerk. Auch in Kombination mit einer Slim-Fit-Jeans oder leichten Stoffhosen sorgen diese Damenschuhe für ein optisch gestrecktes Bein und daher für einen femininen Auftritt. Sowohl im Büro als auch zu verschiedenen festlichen Anlässen sind die eleganten Absatzschuhe nicht mehr wegzudenken.

High Heels Größe 43 in Kaltenkirchen im Ohland-Park

Alle hochgewachsenen Damen, die auf großem Fuß in der Metropolregion Hamburg leben, müssen nicht auf dieses elegante Schuhwerk verzichten. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park findet die anspruchsvolle Dame ein breites Sortiment an Pumps und High Heels Größe 43 in unterschiedlichen Farben, Absatzhöhen und Ausführungen. Bei der Absatzart reichen die Modelle vom klassischen Trichter- und Blockabsatz über den bequemen Keilabsatz bis hin zum wagemutigen Stiletto mit einer Höhe von bis zu 15 cm. Das Kaltenkirchener Team freut sich auf einen Besuch.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

