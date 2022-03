Elektrizitätswerke Reutte entscheiden sich für VOLTARIS als Gateway-Administrator

Rollout-Start im Allgäu

Die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) arbeiten beim Smart Meter Rollout mit VOLTARIS zusammen. Der Energieversorger betreut 28.250 Messlokationen Strom in der Niederspannung in Bayern. Nach dem erfolgreichen Onboarding in die VOLTARIS Anwendergemeinschaft Ende Januar wurde schon jetzt das erste intelligente Messsystem im Allgäu installiert. Neben dem vollumfänglichen Leistungspaket war das individuelle Betreuungs- und Schulungskonzept ein entscheidendes Argument für die Zusammenarbeit.

Seit der Gründung vor mehr als 120 Jahren versorgen die EWR als kommunaler Energieversorger Kunden in Tirol und Bayern. Insgesamt werden rund 47.000 Messlokationen Strom in der Niederspannung betreut, davon 18.600 in Tirol/Österreich, wo auch 2.250 Zählpunkte Gas verwaltet werden. Der Betrieb eines grenzüberschreitenden Netzgebietes ist eine absolute Besonderheit: Das Strom- und Erdgasnetz reicht vom Bezirk Reutte (außer dem Tannheimer Tal) über Füssen bis nach Seeg im schwäbischen Landkreis Ostallgäu. Ein großer Teil der Energie wird mit eigenen Wasserkraftwerken erzeugt. Mittlerweile hat sich das Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe mit rund 500 Mitarbeiter*innen und 14 Tochterfirmen entwickelt.

Ausschlaggebend für die Entscheidung für VOLTARIS waren nicht nur das Gesamtpaket aller Leistungen für den grundzuständigen Messstellenbetrieb zum angemessenen Preis, sondern auch die individuelle Beratung und die detaillierte Prozessumsetzung. Innerhalb kürzester Zeit konnten so bereits die ersten Feldtestanlagen in Betrieb genommen werden. „Der VOLTARIS-Monteur hat die lange Strecke von der Pfalz ins Allgäu auf sich genommen und unsere Mitarbeiter während der Montage des Messsystems ausführlich gecoacht“, berichtet Roman Mayr, zuständig für den Smart Meter Rollout bei EWR. „Es lief einfach alles perfekt: Strahlender Sonnenschein, erfolgreiche Installation des Messsystems, reibungsloser Initialisierungsprozess“.

Persönliche Betreuung und Online-Schulungen

„Wir freuen uns, dass nun auch die Elektrizitätswerke Reutte in unserer Anwendergemeinschaft mitarbeiten. Damit bauen wir unseren Kundenkreis in Süddeutschland weiter aus“, so Marcus Hörhammer, Leiter Produktentwicklung und Vertrieb bei VOLTARIS. „Mit unserem erprobten Projektvorgehen können die EWR nun direkt mit dem Smart Meter Rollout loslegen.“ Die einzelnen Rollout-Schritte und die Feldtestanlagen wurden in enger Abstimmung mit den Kunden geplant – derzeit vorwiegend digital. Anhand der Planung bestellen die EWR ihre Geräte und das passende Zubehör über den VOLTARIS-Webshop, in dem die entsprechenden Produktpakete bereits gebündelt zusammengefasst sind.

In speziellen Online-Workshops werden die Rollout-Verantwortlichen der EWR kontinuierlich zu Systemen und Prozessen geschult. Im Mai werden die Montage-Fachkräfte zu berechtigten Personen der Sicheren Lieferkette ausgebildet. Die dreistündige Online-Schulung besteht aus einem Theorieteil, einer praktischen Video-Einweisung mit Live-Feedback durch den Schulungsleiter und einem Abschlusstest auf der VOLTARIS E-Learning-Plattform.

Alleinstellungsmerkmal Anwendergemeinschaft: Ein starkes Netzwerk

VOLTARIS begleitet die Stadtwerke-Partner während des gesamten Smart Meter Rollouts. Die Kunden profitieren dabei sowohl von geringeren Transaktionskosten als auch von geringeren laufenden Prozesskosten, insbesondere durch die Synergieeffekte bei der Gateway-Administration, dem Gerätemanagement und reduzierten Schnittstellenaufwänden. Für die Anwendergemeinschaft übernimmt VOLTARIS die Betreuung von rund 1,4 Millionen Zählpunkten und den BSI-konformen Betrieb von mehr als 178.000 intelligenten Messsystemen als Full-Service-Dienstleistung.

VOLTARIS ist der Experte für alle Leistungen im klassischen und intelligenten Metering. Wir bieten Energielieferantenm, Netzbetreibern und Industrie modulare Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des grundzuständigen und wettbewerblichen Messstellenbetriebs: Gerätemanagement, Gateway-Administration, Mess- und Energiedatenmanagement für alle Marktrollen sowie Mehrwertdienste mit dem intelligenten Messsystem wie Submetering, Visualisierung und Steuerung.

