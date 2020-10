Elektromagnetische Abschirmung in der Automobilindustrie

Elektromagnetische Abschirmung ist in der Automobilindustrie von hoher Wichtigkeit. Die STB Abschirmtechnik GmbH erklärt in diesem Artikel wieso.

Der technische Fortschritt in der Automobilindustrie wächst immer schneller, Boardcomputer sind mittlerweile mehr oder weniger Standard, oder kurzgesagt: In unseren Autos wird immer mehr Elektrotechnik verbaut. Auch wenn diese vielen Gadgets das Autofahren luxuriöser machen, das Ganze hat auch einen Nachteil: Elektromagnetische Störung.

Elektronische Geräte verbreiten nämlich elektromagnetische Strahlen, die leider die unschöne Eigenschaft haben, dass die Gerätschaften sich dadurch gegenseitig in ihrer Funktion behindern können. Genau das ist für einen sicheren Straßenverkehr ein hohes Risiko, weswegen hier das besondere Verfahren der STB Abschirmtechnik GmbH ins Spiel kommt.

Durch eine effektive Abschirmung der elektromagnetischen Strahlung kann dieses Risiko minimiert bzw. sogar eliminiert werden. Wichtig ist hierbei aber eben das richtige Verfahren, denn ein Großteil der bekannten Verfahren (AL oder CU) wie das Bedampfungsverfahren, Silberleitlackierung usw. reichen oftmals nicht mehr aus. Vor allem die Sensortechnologie in der Automobilindustrie wird immer sensibler und wichtiger, und die höher werdende Qualität verlangt bessere Verfahren.

Die STB Abschirmtechnik GmbH hat sich in den letzten Jahren in dieser Branche mit einem selbst entwickelten, hocheffektiven und patentierten ZOF-Verfahren etabliert und sorgt für erstklassige Ergebnisse, sowohl im hoch- als auch im niederfrequenten Bereich. Durch dieses Verfahren, was die Firma auf ihrer Website auch genauer erklärt, sorgt man nicht nur für eine optimale Strahlungssicherheit, sondern auch für ein reduziertes Gewicht im Vergleich zu anderen Methoden.

Für Hersteller elektrischer Automobilbauteile ist ein kompetenter Ansprechpartner für die Abschirmung elektromagnetischer Strahlen von hoher Bedeutung. Die STB Abschirmtechnik GmbH freut sich, Teil der exzellenten technischen Entwicklung auf unseren Straßen zu sein. Dienstleistungsangebote finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Die STB-Abschirmtechnik GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik. Hauptanwendungsbereiche sind: EMV-Beschichtungen, Abschirmung diverser Trägermaterialien, metallisches beschichten.

Kontakt

STB Abschimrtechnik GmbH

Sven Streitbürger

Mühlenstraße 17

31600 Uchte

05763/ 9448471

05763/ 943761

info@stb-abschirmtechnik.de

https://stb-abschirmtechnik.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.