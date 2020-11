Elektrostatische Staub- & Schadstoff-Filter für die Nase

Durch die starke elektrostatische Wirkung heben sich die “My Happy Nose” Filter positiv von herkömmlichen Produkten ab.

“My Happy Nose” Staub- & Schadstoff-Filter von ALLERGO-FIT machen Erregern & Bakterien, Schadstoffen & Allergenen und vielen anderen Bösewichtern einen Strich durch die Rechnung indem sie diesen das Eindringen über die nasalen Atemwege erschweren und so oft vielen Erkrankungen und Beschwerden vorbeugen.

Die elektrostatisch wirksamen Filter aus Schaumstoff schützen die Nasengänge vor Erregern & Bakterien, Schadstoffen & Reizstoffen sowie Pollen & Allergenen. Sie reduzieren die Aufnahme von Straßen-, Büro- & Industriestaub, Lacksprühnebel, aggressiven Gerüchen, Ruß & Abgasen bis hin zu Haushalts-Emissionen, wie z.B. beim Staubsaugen. Als positiven Nebeneffekt verzeichnen Anwender eine Reduzierung der Neigung zum Schnarchen sowie eine bessere Durchfeuchtung der Nasenschleimhaut bei zu trockener Nase (Empty Nose Syndrom, Rhinitis Sicca).

Bestätigt wurde die Wirksamkeit der Filter durch das Institut für Sensorik & Elektronik der Fachhochschule Nordwestschweiz mit einer Messung der Filtereffizienz. Das Feedback der Anwender bestätigt die im Labor getestete Wirkung. Der “My Happy Nose” Staub- & Schadstoff-Filter wird ärztlich empfohlen, ist in den Apotheken unter der Pharma-Zentral-Nummer 16718389 erhältlich und ist beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Schutzrecht Nr. 202016001249 geschützt.

Der Hersteller empfiehlt besonders gefährdeten Personengruppen wie Senioren, Pflegekräfte, medizinisches Personal u.ä. die Kombination mit einer Alltags- oder OP-Maske um den Schutz maximal zu optimieren.

Im Webshop www.allergofit.de ist eine Monatspackung für unter 10€ erhältlich. Weitere Informationen unter www.allergofit.de

Rodgau, Stand: 18.11.2020

Seifert & Partner mit Sitz in Rodgau bei Frankfurt am Main bietet in dem Online-Shop ALLERGO-FIT geprüfte Atemschutz-Konzepte für Haushalt & Büro, Handwerk & Industrie, Krankenhäuser & Pflege an.

Seifert & Partner hatte die Idee einen Filter zu kreieren, der nicht als massive Maske, sondern leicht und bequem in der Nase getragen werden kann. Nach langen und aufwändigen Versuchen kann Seifert & Partner nun “My Happy Nose” Staub- & Schadstoff-Filter, eine ökologisch einwandfreie, wirksame und luftdurchlässige Schaumstoffmischung, anbieten.

