ELSEVIER ruft die “Mission To Care” ins Leben

Zum 200. Geburtstag von Florence Nightingale startet ELSEVIER seine Kampagne zum Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen

München, 12. Mai 2020 – Elsevier hat zum Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen die “Mission to care”-Kampagne ins Leben gerufen, um die Leistung aller Pflegefachpersonen im Gesundheitswesen zu würdigen.

Heute vor 200 Jahren, am 12. Mai 1820, wurde Florence Nightingale in Italien geboren. Nightingale war eine britische Krankenschwester und gilt als die Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. Um die besondere Leistung aller Pflegenden zu würdigen, hat Elsevier die Kampagne “Mission to care” initiiert.

Unter www.elsevier.com/de-de/pflege-2020 finden Interessierte Informationen zu aktuellen Themen die Pflegende gerade auch in Zeiten von COVID-19 beschäftigen, sowie Hintergründe zu der weltweiten Kampagne im Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen der Weltgesundheitsorganisation WHO.

In den Social-Media-Kanälen wird die Kampagne mit dem Hashtag #MissionToCare ergänzt. Pflegende aller Fachbereiche sind dazu eingeladen, Teil von “Mission to care” zu werden, indem diese selbst Inhalte mit dem Kampagnen-Hashtag erstellen und über ihre Mission, warum sie in der Pflege arbeiten, zu berichten. Die ersten Erfahrungsberichte können bereits auf der Kampagnenseite eingesehen werden.

Elsevier ist ein globales Unternehmen für Informationsanalytik, das sich auf Wissenschaft und Gesundheit spezialisiert hat. Seit über 140 Jahren arbeiten wir mit der Forschungswelt zusammen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und zu verifizieren. Wir haben uns dazu verpflichtet, diese Genauigkeit auf unsere Plattformen zu übertragen: Elsevier bietet mit den Plattformen ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey und Sherpath unterschiedliche digitale Lösungen und Tools in den Bereichen strategisches Forschungsmanagement, F & E, klinische Entscheidungsunterstützung und berufliche Bildung. Elsevier veröffentlicht über 2.500 digitalisierte Journale, darunter The Lancet and Cell, 39.000 E-Book-Titel und viele berühmte Nachschlagewerke, darunter Gray’s Anatomy und Sobotta. Elsevier gehört zu RELX, einem globalen Anbieter von informationsgestützten Analyse- und Entscheidungstools für professionelle und geschäftliche Kunden. www.elsevier.com/de-de

