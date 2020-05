ELUCYDATE Online Training: Soft Skills & Digitalkompetenzen jetzt in drei Sprachen verfügbar

Kissing, 27. Mai 2020 – Die Online-Trainingsplattform ELUCYDATE des Kissinger Fachmedienunternehmens WEKA MEDIA steht für Unternehmen und ihre Lernenden nun neben Deutsch auch komplett in Englisch und Französisch zur Verfügung.

ELUCYDATE Online Training ist mit seinen knapp 70 Kursen aus den Themengebieten Kommunikation, Kreativität & Effektivität, Persönliche Entwicklung, Management und Digitalisierung seit drei Jahren am deutschsprachigen Markt vertreten. Zahlreiche Unternehmen nutzen inzwischen das Angebot, das Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen abholt und digitales Lernen nachhaltig und selbstbestimmt ermöglicht.

Im ersten Schritt war ELUCYDATE ein rein deutschsprachiges Projekt. “Mit zunehmender Marktdurchdringung haben uns aber vermehrt gezielte Nachfragen nach einem mehrsprachigen Kursangebot erreicht”, erklärt Franz Tauber, Leiter des Profitcenters Digitales Lernen bei WEKA MEDIA. Und darauf hat das ELUCYDATE-Team schnell reagiert: Seit Anfang Mai stehen sämtliche Kurse auch auf Englisch und Französisch zur Verfügung.

Bei der Entwicklung des mehrsprachigen Angebots stand für das ELUCYDATE-Team das Gebot der Lokalisierung im Fokus. “Auch die fremdsprachigen Lernenden sollen sich von unserem Angebot abgeholt fühlen”, sagt Tauber, “denn nur dann profitieren Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen.” Dementsprechend wurden sämtliche Texte (von Info-Texten über Arbeitshilfen, Snapshots bis hin zu Grafiken und Abschlusstests) von Muttersprachlern übersetzt, einer zweifachen Qualitätssicherung unterzogen und an kulturelle Besonderheiten angepasst.

Ein wichtiger Garant für die hohe Qualität bei ELUCYDATE sind die Trainer – jeder ein absoluter Experte auf seinem Gebiet. Ein beliebiger Austausch der Trainer durch englisch- oder französisch-sprachige Schauspieler stand damit nicht zur Debatte. Stattdessen wurden die Experten- und Animationsvideos von unterschiedlichen weiblichen und männlichen Muttersprachlern eingesprochen, um die Synchronisation der deutschsprachigen Trainer möglichst authentisch zu gestalten.

“Wir sind stolz auf unser Team, das so schnell und professionell die Weiterentwicklung von ELUCYDATE vorangetrieben hat und sehr froh, Unternehmen & Organisationen mit mehrsprachigen Teams unser Trainings-Angebot nun auch in Französisch und Englisch zur Verfügung stellen zu können”, sagt Tauber. “Ab sofort sind unsere ELUCYDATE-Kurse also nicht nur jederzeit, überall und sofort einsetzbar, sondern auch noch dreisprachig.”

Ausführliche Informationen zu ELUCYDATE Online Training sowie einen kostenlosen Testzugang für Personalverantwortliche gibt es unter www.elucydate.de.

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter von multimedialen Fachinformationslösungen im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Produkte und Services mit einem hohen Nutzwert. Das Spektrum reicht von Software-, Online- und Printprodukten und einer modular aufgebauten, internetbasierten Großkundenlösung bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren, Fachtagungen und Kongressen. Das Produktportfolio wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz, Bauhandwerk und Architektur, Behörde, Datenschutz, Management und Finanzen, betriebliche Mitbestimmung, Personalentwicklung, Produktion und Konstruktion, Umwelt und Energie sowie Qualitätsmanagement.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe. Die unter dem Dach der WEKA Firmengruppe geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1500 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen Euro.

