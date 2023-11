ELVEDI setzt eigene Standards für nachhaltige Produktion

Lagertechnikspezialist zeigt Warmwalzverfahren die kalte Schulter

Die Zukunft der Lagertechnik ist grün: Die ELVEDI GmbH aus dem Schwarzwald zeigt, dass Stil und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. In seiner Regalfertigung setzt der Systemanbieter für Lager- und Regallösungen auf statisch optimierte Stahlkonstruktionen und verzichtet auf warmgewalzte nicht optimierbare Standard-Stahlprofile. Diese ressourcenschonenden Maßnahmen unterstützen die ökologische Vorbildfunktion der Industrie bei gleichzeitig hoher Produktqualität.

Seit mehr als 35 Jahren stellt ELVEDI hochwertige Lagertechnik für seine Kunden her. Für das Unternehmen mit Hauptsitz in Blumberg ist das Thema Nachhaltigkeit schon lange eine Herzensangelegenheit, die es mit gutem Beispiel und Verantwortung vorantragen möchte. Zum Beispiel führte der Lagertechnikexperte als eine der ersten Firmen im Schwarzwald-Baar-Kreis die Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 ein. „Auch Lagertechnik kann problemlos grün sein – diese Botschaft wollen wir an unsere Kunden kommunizieren“, erklärt Edwin Müller, Sales Manager bei ELVEDI. „Für unsere Produktion legen wir neben Industrienormen wie Eurocode zusätzliche Regeln fest, mit denen wir ressourcenschonender produzieren. In der Fertigung nutzt ELVEDI beispielsweise eine statisch optimierte Stahlkonstruktion durch den Einsatz unterschiedlicher Materialdicken und verzichtet auf die klassischen warmgewalzten IPE- und HEA-Profile. Trotzdem erreichen wir eine größere Tragkraft pro Kilogramm als warmgewalzte Stahlprofile mit einem höheren Stahleinsatz“.

Nachhaltigkeit zeichnet die gesamte Produktionskette

ELVEDI setzt schon lange auf verschiedene Methoden für eine ressourcenschonende Produktion. Im Produktionsprozess selbst verwendet das Unternehmen Wärmerückgewinnung, um auch den Energieeinsatz so niedrig wie möglich zu halten. Dafür kombiniert ELVEDI unter anderem unterschiedliche Materialdicken für die Stahlkonstruktion und nutzt ausschließlich bleifreie, organische und wasserlösliche Farbpulver für die Pulverbeschichtung. Im Umkehrschluss sinkt durch die abgestimmte Materialkombination ebenfalls das Gewicht der ELVEDI-Regale – ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Das entlastet die Transportfahrzeuge und senkt den Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig ermöglicht der Produktionsstandort in Deutschland eine kurze Lieferkette. Durch diese Maßnahmen ist ELVEDI in der Lage, ressourcenschonend zu produzieren.

ELVEDI ist einer der führenden Systemanbieter und Hersteller für innovative Lagerlösungen. Die Produktpalette umfasst Freiträger und Kragarmregale, Palettenregale, Sonder- und Fachbodenregale sowie Lagerbühnen. Seit über 35 Jahren steht ELVEDI für bedarfsgerechte, kundenindividuelle Systemlösungen sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das Unternehmen überzeugt mit qualitativ hochwertigen und langlebigen Produkten, termingerechter Lieferung und umfassendem Service. Das 1984 gegründet Unternehmen, ist heute europaweit vertreten mit Sitz im südlichen Schwarzwald. Alle Produkte sind ausschließlich „Made in Germany“.

