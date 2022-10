EMIKO Gruppe stärkt gezielt Vertrieb im Bereich Agrar

Meckenheim, 11.10.2022 Lena Schlößer heißt die neue Vertriebsmitarbeiterin im Team der EMIKO, Meckenheim. „Gerade im Bereich Agrar sind wir in den letzten Jahren zunehmend gewachsen. Immer mehr Landwirte beschäftigen sich mit einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft, greifen auf natürliche Düngemittel und Futterzusätze zurück. Um die Landwirte noch besser betreuen und Anfragen umfassender beantworten zu können, haben wir uns für Lena Schlößer als vertriebliche Verstärkung entschieden“, erläutert Geschäftsführer Mark Beenen.

Lena Schlößer stammt aus der Region. Sie ist in Swisttal geboren und auf dem elterlichen Ackerbaubetrieb aufgewachsen. Das familiäre Umfeld hat die 27-jährige geprägt, sodass sie sich nach dem Abitur für ein Studium der Agrarwissenschaften an der Universität zu Bonn entschieden hat. Von 2014 bis 2020 hat sie dort ihr Bachelor- und Masterstudium mit Schwerpunkt Pflanzenbau absolviert und erfolgreich abgeschlossen.

Erste berufliche Erfahrungen hat Lena Schlößer im Anschluss in der Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Euskirchen gesammelt. Dort war sie zunächst für den Agrarvertrieb im Innendienst zuständig, bevor es auch in den Außendienst ging. „Die Zusammenarbeit mit den Landwirten war mir schon immer ein persönliches Anliegen. Mir war es von Beginn an wichtig, mein theoretisches Wissen aus dem Studium in der Praxis anwenden zu können, und das geht für mich am besten in Gesprächen mit den Landwirten und Landwirtinnen“, betont Schlößer.

Die Agrarwissenschaftlerin hat in den zwei Jahren in Euskirchen auch das dortige Qualitätsmanagement mit betreut sowie am Aufbau einer digitalen Handelsplattform mitgearbeitet. Kein leichtes Unterfangen, sind die Landwirte der Region eher bodenständig und müssen entsprechend fach- und sachkundig mitgenommen werden. Das Schlößer anpacken kann, hat sie zur Erntezeit an den Getreidesilos bei ihrem Arbeitgeber unter Beweis gestellt. Hier ist sie auch über das tägliche Geschäft hinaus ins persönliche Gespräch gekommen.

Und genau diese Erfahrungen kommen ihr jetzt bei EMIKO zugute. Sie weiß, wo bei den Betrieben der Schuh drückt, spricht die Sprache der Landwirte und Landwirtinnen auf Augenhöhe. Und Lena Schlößer liebt ihren Beruf. Ganz besonders freut sie sich darauf, sich auf ein Thema konzentrieren zu können. „Ich wollte mich beruflich schon immer auf Pflanzen spezialisieren. Ich habe es geliebt, mich in Seminararbeiten mit einzelnen Pflanzenkulturen zu beschäftigen. Und genau so freue ich mich darauf, mich jetzt auf den Einsatz von Effektiven Mikroorganismen in der Landwirtschaft zu konzentrieren“, erläutert Schlößer. Ihr Ziel: Expertin in Sachen nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft durch den Einsatz von Effektiven Mikroorganismen, eine ganzheitliche Sicht auf die Probleme in der Landwirtschaft und valide untermauerte Lösungen.

EMIKO verkauft Effektive Mikroorganismen, Kleinst-Lebewesen, die dafür sorgen, dass die natürliche Umgebung von Menschen und Tieren wiederhergestellt wird. Das Wirkprinzip ist denkbar einfach: Die Mikroorganismen beheben auf ganz natürliche Weise die Ursache der Probleme und sorgen so für die Reduzierung zukünftiger Probleme. Ursprünglich auf Okinawa entdeckt, werden EM-Produkte inzwischen weltweit hergestellt und vertrieben. Auf dieser Basis ist EMIKO in Meckenheim einer von vier Herstellern in Europa, der auch vor Ort spezielle Rezepturen für die jeweiligen Einsatzbereiche entwickelt.

EMIKO ist einer der führenden Anbieter von Produkten auf Basis Effektiver Mikroorganismen in Deutschland, Österreich und Italien. EMIKO steht für das Original und bietet mit seinen Produkten ökologische Lösungen im Bereich Agrar. Nachhaltige und umweltbewusste Landwirtschaft ist das Ziel des Biotechnologieherstellers. Effektive Mikroorganismen bilden die Basis der Produkte, denen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Essenzen zur Verbesserung der Wirkweisen zugegeben werden.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM – Effektive Mikroorganismen – erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die in Meckenheim hergestellten Produkte basieren auf der Originalrezeptur, die von Prof. Higa entwickelt wurde. EMIKO ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) zur Herstellung der Original EM-Produkte.

Sämtliche EMIKO Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

