EMO: Maschinenpark zukunftsfähig machen

Auswuchtprozesse intelligent und ganzheitlich digitalisieren

Zwei Faktoren entscheiden über Effizienz und Zukunftsfähigkeit eines Maschinenparks bei Auswuchtprozesse: das Tempo der Digitalisierungsschritte und der ganzheitliche Ansatz bei der Datennutzung und -auswertung. Die Digitallösung Schenck ONE unterstützt genau an diesen beiden Stellen den Anwender bei den F&E-Aufgaben, der Maschinenvorbereitung, der Diagnose bis hin zur Optimierung von Produktion und Wartung. Möglich ist dies durch einen hybriden „Software as a Service“-Ansatz mit Maschinen-Software und cloudbasierten Apps. Live zu sehen gibt es das auf der EMO in Hannover, Halle 6, Stand B51.

Um den gesamten Auswuchtprozess so zukunftsorientiert wie möglich zu gestalten, setzt Schenck RoTec auf seine Digitallösung Schenck ONE. Damit wird der Auswuchtprozess so einfach wie möglich – und macht den Anwendern eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung leicht. Das Herzstück ist ein einzigartiges hybrides System aus Maschinen- und Cloudsoftware. Durch den ortsunabhängigen Zugriff auf alle Daten hebt ONE so die unternehmensinterne Zusammenarbeit auf ein neues Niveau. Die Entwicklungsabteilung und der Wartungsservice handeln auf Basis der gleichen Daten. Remote werden mehrfach jährlich Updates aufgespielt, so bleibt der Auswuchtprozess immer auf dem neusten Stand. Der so kontinuierlich wachsende Funktionsumfang als SaaS ist eine Garantie für die Zukunftsfähigkeit der Lösung. Sie bietet jedem Unternehmen so eine Plattform für Innovationen und Entwicklung.

Weitere Vorteile

Die Softwarelösung zeichnet sich durch eine intuitive Benutzerführung aus. „Heavy user“ können ebenso wie seltenere Bediener einfach ihre individuellen Konfigurationen im RotorManager oder dem MachineCockpit anlegen. Kritische Daten der Maschinen und Rotoren werden automatisch gesichert.

Live-Demo auf der EMO

Im „Balancing Lab“ von Schenck auf der EMO wird das Zusammenspiel von Maschine und SaaS-Lösung live demonstriert (Halle 6, Stand B51).

Schenck RoTec ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswucht- und Diagnosetechnik und verfügt über 18 Tochtergesellschaften und Joint Ventures mit weltweit neun Produktionsstätten. Hinzu kommen über 37 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Firmenkontakt

SCHENCK RoTec GmbH

Holger Mayer

Landwehrstrasse 55

64293 Darmstadt

+49 (0) 6151 32-1502



https://schenck-rotec.de

Pressekontakt

AO.Profil

Lukas Porzberg

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49 (0) 2204 989 99 33



https://aoprofil.de/