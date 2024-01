Endgame Gear KB65HE – Einfach besser Spielen

Jetzt NEU bei Caseking!

Hall Effekt Switches definieren neu, was eine Gaming-Tastatur ausmacht! Mit der Endgame Gear KB65HE erreicht ihr messbar schnellere Reaktionszeiten. Der frei einstellbare Auslösepunkt und die Rapid Trigger Funktion ermöglichen unvergleichlich intuitive Eingaben, die nicht nur blitzschnell ausgeführt, sondern auch genauso schnell wiederholt werden können. Diese revolutionäre Technologie wohnt in einem edlen CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse im kompakten 65% Format, um eurer Maushand mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Abgerundet wird das Hochleistungs-Paket mit langlebigen Doubleshot PBT Tastenkappen von Ducky und frei konfigurierbarer RGB-Beleuchtung.

Die neue Endgame Gear KB65HE verwendet ultrageschmeidige Gateron KS-37B Switches mit Hall-Effekt Technologie. Herkömmliche mechanische Switches lösen aus, wenn im Inneren ein Kontakt hergestellt wird. Entsprechend ist der Auslösepunkt immer derselbe und die Taste kann auch nur erneut betätigt werden, indem der Kontakt unterbrochen und erneut hergestellt wird.

Hall-Effekt-Switches funktionieren über die Kombination eines Magnetfeldes und eines kleinen Magneten, der sich beim Betätigen mit der Taste innerhalb des Feldes auf und ab bewegt. So kann jederzeit genau bestimmt werden, ob und wie weit die Taste betätigt wurde. Dies ermöglicht, den Auslösepunkt extrem flexibel festzulegen. Beispielsweise besonders hoch für ein sofortiges Auslösen bei minimaler Betätigung der Taste – und damit extrem schnellen Reaktionszeiten. Ein spürbarer Vorteil, insbesondere in intensiven Multiplayer-Matches!

Ein weiteres grandioses Feature ist die Rapid Trigger Funktion. Die Tastatur erkennt sofort, wenn ein Tastendruck gelöst wurde und die Taste sich wieder nach oben bewegt. Entsprechend kann sie sofort einen weiteren Input auslösen, wenn sie erneut gedrückt wird. Egal wie weit die Taste eingedrückt ist. Bei einem traditionellen mechanischen Switch müsste die Taste dafür zunächst weit genug nach oben wandern, um den Kontakt zu unterbrechen. So sind mit Hall Effekt Switches ungleich viel schnellere, wiederholte Eingaben möglich.

Die Features der Endgame Gear KB65HE im Überblick:

Hochpräzise mechanische Gaming-Tastatur im 65% SF-Format und ISO-DE Layout

Innovative Gateron KS-37B-Switches mit magnetischer Hall-Effekt-Technik

Einstellbare Auslösehöhe zwischen 0,1 und 4 mm

Rapid Trigger für unübertroffene Reaktionszeiten

Switches mit Dual-Rail-Mechanik für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit

Hot-Swap-fähig: Leichtes Auswechseln der Switches ohne Lötarbeiten

Langlebige Ducky Doubleshot PBT Tastenkappen

CNC-gefrästes Aluminium-Gehäuse mit Ersatzfüßen

Frei konfigurierbare RGB-Beleuchtung mit zahlreichen Effekten

Gewicht: 1.050 g

Polling Rate: 1.000 Hz

Das elegante Gehäuse der KB65HE ist aus einem einzelnen Block Aluminium CNC-gefräst und ist so nicht nur bemerkenswert haltbar, sondern fühlt sich auch extrem wertig an. Die Tastatur wird mit einem Set Ersatzfüße für einen steileren Winkel von 7,5° (Standard: 5°) geliefert und verfügt über einen breiten Silikonstreifen an der Unterseite, um auch während intensiver Gaming-Sessions perfekte Rutschfestigkeit zu gewährleisten.

Die von den Keyboard-Urgesteinen Ducky gefertigten Doubleshot PBT Tastenkappen profitieren von deren langjähriger Erfahrung und lassen qualitativ absolut keine Wünsche offen. Ihre strukturierte Oberfläche bietet ein angenehmes, rutschfestes Gefühl und eignet sich perfekt für Gaming und professionelle Umgebungen.

Die Endgame Gear KB65HE Gaming-Tastatur kostet 159,90 Euro und ist ab sofort lieferbar!

Alle Informationen zur Endgame Gear KB65HE findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/KB65HE

