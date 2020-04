Endlich ein edler Handyhalter im Cockpit – der stylische Phone Holder “Car”!

Durch Magnetbefestigung ist der Smartphone Holder “Car” einhändig benutzbar

Die hochwertige Handyhalterung “Car” MrDISC von hebt sich durch ihr stylisch, schickes Aussehen und ihre außergewöhnliche Form ab. Edles Aluminium, Silikon und ABS in den Farben Schwarz, Silber und Gold passen sich perfekt dem Cockpit jeden Autos an. Für die einfache Montage wird das mitgelieferte Metallplättchen zwischen Handyhülle und Smartphone gelegt oder mit dem professionellen 3M Kleber verbunden. Mit nur einer Hand kann das Smartphone mit Hilfe des Magneten an der exklusiven Handyhalterung befestigt werden. Eine individuelle Lasergravur ist prominent sichtbar und bietet höchste Werbewirksamkeit.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, massgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso groß geschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digital Gadgets.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

