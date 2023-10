Endlich ist es soweit – „Quality Time“ an der Algarve mit sevencollection

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2023 – Kaum etwas macht so glücklich wie lang gehegte Pläne endlich zu verwirklichen. Vor allem dann, wenn es sich um echte Herzenswünsche handelt. Koffer packen für einen Urlaub am Meer mit der besten Freundin gehört dazu – „Quality Time“ pur, unter dem blauen Himmel Portugals. Die Ferienhäuser und -apartments von sevencollection sind für diesen besonderen Anlass die perfekte Destination. Hier trifft grenzenlose Freiheit auf die vertraute Gemütlichkeit von Zuhause.

Jetzt, da die Tage in Deutschland kürzer und spürbar kühler werden, hat die Algarve im Süden Portugals immer noch blauen Himmel und herrliche Sonnenstunden zu bieten. Bei deutlich über 20 Grad ist hier vom Herbst noch keine Spur. Aber: die Strände sind leer, die sommerliche Ferienzeit, in der die Algarve zu den beliebtesten Reisezielen in ganz Europa zählt, ist vorbei. Die beste Zeit also, um die lang geplante „Quality Time“ mit der besten Freundin oder der Clique endlich wahr werden zu lassen, bevor die hektische Weihnachtszeit beginnt. Die modernen und gemütlichen Ferienhäuser von sevencollection liegen in den Strandorten Salema und Carvoeiro, sie atmen das Lebensgefühl der Algarve und verbinden die traditionellen portugiesischen Wurzeln der Region mit einer Leichtigkeit und Frische, die vom ersten Augenblick an eine herzliche Gastfreundschaft und ein echtes „Zuhause-Gefühl“ verströmt.

Genau dies macht Freundschaft aus, genau dies macht auch die gemeinsame Zeit mit der besten Freundin an der Algarve zu einem verbindenden und bleibenden Erlebnis. Endlich einmal Zeit zusammen. Zum Quatschen und Lachen, für gemeinsame Spaziergänge, lange Abende bei Wein und guten Gesprächen und gemeinsamem Kochen mit den köstlichen Zutaten der Region. Beim Wandern an der Küste lassen wir uns von der warmen Meeresbrise den Kopf freipusten und allen Bürostress hinter uns und unter den urigen oder eleganten Restaurants der Küstenorte haben wir bald unsere Favoriten gefunden.

Eins ist sicher: Diese Tage bleiben in Erinnerung, diese Tage fordern eine baldige Wiederholung und werden vielleicht sogar zu einer lieben Tradition, die in Zukunft ihren festen Platz im vollen Jahreskalender hat.

Übrigens: Wer den Süden Portugals noch besser kennenlernen und hier vielleicht zum Insider werden möchte, ist beim Team von sevencollection an der richtigen Adresse. Die besten Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, die besten Surfspots, Freizeitaktivitäten und kulturellen Veranstaltungen – sevencollection ist an der Algarve zu Hause und freut sich, ihren Gästen die besten Tipps mit auf den Weg zu geben.

Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de und über contact@sevencollection.de

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und -apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels. Im beliebten Urlaubsort Carvoeiro liegen die Häuser am Hang und bieten somit einen schönen Blick auf das Meer und den Ort. Alle Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum Carvoeiros, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten. www.sevencollection.de

