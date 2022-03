Endlich wieder gemeinsame Zeit mit den Lieben verbringen – mit dem neuen Angebot „Großeltern übernachten kostenlos“ von IHG Hotels & Resorts

Von unvergesslichen Momenten bis hin zu lang vermissten Umarmungen: IHG Hotels & Resorts startet ein einmaliges, zeitlich begrenztes Angebot, um Familien, ob groß oder klein, diesen Frühling zusammenzubringen.

München, 31. März 2022 – Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 haben die Menschen wichtige Momente des Lebens verpasst, die zu unvergesslichen Erinnerungen geführt hätten. Ob Geburtstage, Jubiläen oder Urlaub – IHG Hotels &Resorts weiß, dass es viele Momente gibt, die es nachzuholen gilt.

2022 gilt als das Jahr des Wiedersehens. Deshalb hat die Hotelgruppe Großeltern übernachten kostenlos lanciert – ein zeitlich begrenztes Angebot (buchbar bis 20. April 2022 für Reisen bis einschließlich 15. Juli 2022), das den Mehr-Generationen-Urlaub fördert und Familien dabei hilft, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Das Angebot ist in ausgewählten Hotels in Europa verfügbar, darunter auch in sieben Häusern der Marken Hotel Indigo, Crowne Plaza, Holiday Inn und Holiday Inn Express in Deutschland.

Die Psychologin Dr. Audrey Tang sagt: „In den letzten zwei Jahren wurde uns das wunderbare Element der Verbindung untereinander vorenthalten. Enkelkinder wurden geboren, Kinder werden erwachsen, während sich Eltern und Großeltern auf das Winken über Online-Plattformen beschränkten. Das war zumindest etwas, aber es ist nicht dasselbe wie eine echte, persönliche, lebendige Verbindung. Der Mangel an menschlichem Körperkontakt kann zu einem niedrigeren Glücksniveau, zu mehr Depressionen und Stress führen, aber da nun die Beschränkungen aufgehoben wurden, können die Menschen wieder zusammenkommen, um das Leben und einander zu umarmen und neue Erinnerungen und Erfahrungen als Familie zu schaffen.“

Besonders Momente zu schaffen, in denen alle zusammenkommen, stehen im Mittelpunkt des Gästeerlebnisses bei IHG Hotels & Resorts. Das Angebot „Großeltern übernachten kostenlos“ ermöglicht es Familien, ein Zimmer für mindestens zwei Übernachtungen in teilnehmenden IHG Hotels zu buchen und ein zweites Zimmer kostenlos zu erhalten.

Karin Sheppard, Managing Director bei IHG Hotels & Resorts in Europa, fügt hinzu: „Wir wissen, wie sehr Familien darunter leiden, wenn sie keine Zeit miteinander verbringen können, und das gilt ganz besonders für Großeltern, die wichtige Familienmomente verpassen.

Besondere Momente zu schaffen, in denen alle zusammenkommen können, ist das Herzstück des Gästeerlebnisses bei IHG Hotels & Resorts, und wir sind hier, um sicherzustellen, dass sie das Tor zu neuen Erinnerungen sind – was auch immer der Grund für den Aufenthalt ist. Wir wissen die Bedeutung von Familienzeit zu schätzen und helfen unseren Gästen, wieder zusammenzufinden – deshalb haben wir unser Angebot „Großeltern übernachten kostenlos“ geschaffen, das hoffentlich das Zusammenkommen problemlos macht und es diesen Familien ermöglicht, sich wieder auf die gemeinsame Zeit zu konzentrieren.“

Wie funktioniert es?

-Nur über eine direkte Microsite können Gäste einen Aufenthalt für zwei Zimmer für zwei Nächte (nur Übernachtung) in einem teilnehmenden IHG-Hotel buchen und erhalten das zweite Zimmer kostenlos.

-Buchungen müssen mindestens sieben (7) Tage vor dem Check-in-Datum vorgenommen werden. Das Angebot ermöglicht es Großeltern oder anderen Familienmitgliedern, in einem zweiten Zimmer kostenlos zu übernachten, wenn sie unter demselben Namen für zwei Zimmer im selben Hotel am selben Tag buchen. Bei Buchung des Angebots wird den Gästen eine Gebühr für das zweite Zimmer angezeigt, wobei das Hotel beim Check-in den günstigsten Zimmertarif auf Null reduziert

-Das Angebot kann ab sofort bis zum 20. April 2022 für Aufenthalte vom 6. April bis zum 15.Juli 2022 über ihg.com/zweizimmer gebucht werden

-Dieses Angebot gilt nur für Buchungen von Zimmern ohne Verpflegung, mit höchstens zwei Zimmern pro Buchung (bei dem eines der Zimmer kostenlos ist)

-Wird die Buchung storniert, wird der Preis für ein Zimmer für den gesamten Aufenthalt berechnet.

-Das Angebot ist in ausgewählten IHG Hotels in Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland verfügbar. Bitte besuchen Sie die Webseite, um die allgemeinen Geschäftsbedingungen einzusehen.

Einige der teilnehmenden IHG Hotels & Resorts in Deutschland:

BERLIN

Inspiriert von Berlins Kunstszene

Das Hotel Indigo Berlin Ku“damm liegt gegenüber der Kunsthochschule und passt sich perfekt in die lebendige Kulturszene der Nachbarschaft ein. Inspiriert von Licht und Atmosphäre der nahegelegenen Kunstateliers, sind die Zimmer und die Lobby in einem hellen, modernen Design gestaltet. Das Thema Kunst ist auch in den Zimmern präsent mit einer von der Umgebung beeinflussten Wandgestaltung und stylischer Inneneinrichtung.

Ganz nah am Zoo & Ku“damm

Das Crowne Plaza Berlin City Centre befinet sich am Fuße der berühmten Einkaufsmeile Ku“damm und nur ein paar Gehminuten vom Zoologischen Garten und dem Haus der Kulturen der Welt im nahen Tiergarten entfernt, wo ein idyllischer Biergarten am See zur Pause einlädt. Ein Idoorpool und Spa erfreut die großen wie kleinen Gäste.

FRANKFURT

Am Puls der Mainmetropole

Das Holiday Inn Frankfurt – Alte Oper befindet sich im zentralen Stadtteil von Frankfurt am Main, etwa 700 Meter vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Ganz in der Nähe vom Hauptturm gelegen, bietet das Hotel regionale Gerichte im hoteleigenen Lobby-Restaurant. Kinder übernachten und essen in allen Holiday Inn umsonst.

Weitere teilnehmende IHG Hotels & Resorts in Deutschland:

-Holiday Inn Stuttgart

-Holiday Inn Express Essen City Centre

-Holiday Inn Express Augsburg

-Holiday Inn Express Bremen Airport

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels, voco Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Bildquelle: (c)IHG Hotels & Resorts_AdobeStock_53995518