Endlich wieder Ponys knuddeln – Die Ballermann Ranch öffnet

Die geretteten Tiere auf Gut Aiderbichls Ballermann Ranch in Blockwinkel freuen sich auf ihre Paten und viele Tierfreunde

Es geht wieder los. Nach einem langen Corona-Winter öffnet die „Heimat der geretteten Tiere“ in Blockwinkel wieder die Tore. Am ersten Sonntag im März, am 06.03.2022, pünktlich um 10 Uhr, laden Annette u. Andre Engelhardt zu einer öffentlichen Führung für jedermann über die BALLERMANN RANCH ein.

Im Laufe der ca. 2 1/2 stündigen Führung können sich Tierfreunde von der Haltung der geretteten Tiere auf dem Gut Aiderbichl Pferde- und Eselparadies in Niedersachsen überzeugen und viele Tiergeschichten hören, welche die Engelhardts von und über ihre Schützlinge zu erzählen haben. Wie z.B. auch über den Superstar der Ranch, dem Ausnahme-Quarterhorse „Ballermann Mitch“, der, wie es sich für einen Superstar gehört, sogar eigene Groupies hat, die ihn täglich verwöhnen.

Annette und Andre Engelhardt weisen darauf hin, daß Besucher der Ranch ‚Gäste der Tiere‘, in deren Zuhause, sind! Die Esel und Ponys laufen frei über das Gelände. Zwar können und dürfen die Besucher die Tiere gerne knuddeln und streicheln, dennoch ist die Ranch ausdrücklich kein Streichelzoo. Aus diesem Grunde ist die Führung für Kinder unter 8 Jahren auch nicht geeignet.

Andre Engelhardt bittet um eine telefonische Anmeldung unter 04245-3179970. Mehr Infos: www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

