Endlich wieder Südtirol

Die Mitgliedsbetriebe der Vitalpina® Hotels Südtirol öffnen ab sofort schrittweise ihre Pforten und freuen sich darauf, ihre Gäste wieder mit einem ausgezeichneten Rundum Sorglos-Service, feinster Kulinarik und ihrer gewohnten Südtiroler Herzlichkeit willkommen zu heißen – natürlich unter genauester Einhaltung der vorgeschriebenen Gesundheits- und Hygienestandards

München, 24. Juni 2020 (vk): Vor einer traumhaften Bergkulisse mit Blick auf eine sattgrüne Bilderbuchlandschaft Speck und Käse vom Brett genießen, während man sich die Sonne ins Gesicht scheinen lässt und mit aufgeschnürten Wanderschuhen den müden Muskeln nach dem Aufstieg etwas Entspannung gönnt: Für Momente wie diesen lieben die Deutschen ihren Urlaub in Südtirol. Und genau dieser ist seit dem 16. Juni mit der Grenzöffnung zu Italien endlich wieder möglich. Nach monatelangem Träumen von Bergwiesen, Sonnenschein und kulinarischen Schmankerln, wie nur Südtirol sie bieten kann, freuen sich nicht nur die Gäste darauf, ihre Urlaubspläne endlich Wirklichkeit werden zu lassen, auch 26 der insgesamt 33 Gastgeberfamilien der Vitalpina® Hotels sind voller Vorfreude in die Sommersaison gestartet. Sieben weitere Mitgliedsbetriebe ziehen schon in den kommenden Tagen nach. Ob traumhafte Ausflüge an der frischen Bergluft oder erholsame Momente im Hotelbereich: gerade die vielseitige Sommerzeit verspricht wertvolles und unbeschwertes Urlaubsfeeling in den Vitalpina® Hotels Südtirol.

Freiheit, Luft und Leichtigkeit

Südtirols Natur galt schon immer als Garant für unvergessliche Bergabenteuer und jede Menge Glücksgefühle. Doch insbesondere nach dieser herausfordernden Zeit weiß man sie mehr denn je zu schätzen. Und so steigt mit der neu erlangten Freiheit die Lust, endlich wieder die Schuhe zu schnüren und sich in die endlosen Weiten der Südtiroler Bergwelt zu begeben. Ganz egal wie man seine Aktivzeit gestalten möchte, ob mit einer sanften Kräuter- oder Atemwanderung, mit einer herausfordernden Gipfeltour, mit Klettern auf einzigartigen Steigen oder mit ausgiebigen Fahrradtouren vorbei an Wäldern und Wiesen, die Vitalpina® Hotels bieten Outdoorfreunden den perfekten Ausgangspunkt für alle Aktivitäten an der frischen Luft. Wer sich die volle Bergkompetenz wünscht oder nicht gerne alleine unterwegs ist, der kann sich den geführten Touren, in nun kleineren Gruppen, anschließen. Alle Vitalpina® Hoteliers sind ausgebildete Wanderführer und kennen das Südtiroler Bergparadies wie ihre eigene Westentasche. Sie führen die Gäste über idyllische Pfade, zu majestätischen Aussichtspunkten oder zu urigen Bergbauernhöfen und erzählen dabei spannende Anekdoten zu Land und Leuten.

Ruhe, Genuss und Wohlfühlen

Ganz viel Sicherheit und Freiheit finden Urlauber auch in den Vitalpina® Hotels selbst. Großzügige Raumaufteilungen und die weitläufigen Gartenanlagen bieten viel Platz für jeden einzelnen Gast. Nach einem actionreichen Tag an der frischen Bergluft, entspannen Outdoorfans die beanspruchten Muskeln gewohnt sorglos im Wellnessbereich beim Schwimmen, Saunieren oder bei einer Beautybehandlung. Damit Genießer auch im Restaurant und Barbereich der Hotels weiterhin mit kulinarischen Hochgenüssen der Südtiroler Küche verwöhnt werden können, wurden die Arbeitsprozesse für die Küche und den Service mit besonderer Vorsicht umgestaltet. Wer möchte, der kann den Tag bei einem kleinen Spaziergang in Hotelnähe oder im hoteleigenen Garten ausklingen lassen. Wann immer es möglich ist, finden hier auch Aktivitäten in kleinen Gruppen, wie zum Beispiel das Sportprogramm, statt. Die Vitalpina® Hotels Südtirol sind voller Optimismus und geben alles dafür, den Gästen wundervolle und sorglose Urlaubstage in Südtirol zu bereiten. Eine Übersicht zu allen 33 Vitalpina® Hotels und deren genaue Eröffnungsdaten gibt es hier: www.vitalpina.info

Weitere Informationen sowie Bildmaterial zu den Vitalpina® Hotels Südtirol gibt es unter www.comeo.de/vitalpina Das Copyright liegt bei der genannten Quelle. Der Abdruck ist bei Nennung honorarfrei.

Die Vitalpina® Hotels Südtirol sind eine Hotelgruppe mit 33 familiengeführten Südtiroler Hotelbetrieben im 3S- bis 5-Sterne Bereich, die für einen naturnahen Erlebnis- und Wohlfühlurlaub vom Ortlergebiet im Westen bis zu den Dolomiten im Osten stehen. Eine gesunde Ernährung aus lokalen und regionalen Köstlichkeiten, eine durchdachte Wellness mit heimischen Naturprodukten und ein umfangreiches Angebot an alpinen Wander- und Aktiverlebnissen bilden die Kernbereiche aller Vitalpina®-Gastgeberfamilien. Im Zentrum stehen dabei die Vermittlung des für Südtirol typischen vital-alpinen Lebensgefühls und einer bewussten Lebensweise, die nachwirkt – auch wenn der Urlaub schon lange vorbei ist. Eine gemeinsame Philosophie und geprüfte Qualitätskriterien sichern den sehr hohen Standard und garantieren Urlaub auf höchstem Niveau.

Bildquelle: @IDM Südtirol / Benjamin Pfitscher