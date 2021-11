enen endless energy treibt Entwicklung neuer Photovoltaikanlagen voran

Crowdinvesting-Kampagne startet Ende November

Limburg a. d. Lahn, 29. November 2021 – Das deutsche PV-Unternehmen enen endless energy führt zusammen mit WIWIN ein weiteres Crowdinvesting durch. Ziel ist die Projektentwicklung neuer Photovoltaik-Freiflächenanlagen und damit den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland zu unterstützen. Die Kampagne startet am 29. November 2021 und schließt an die vorangegangenen erfolgreich platzierten Projekte an.

enen endless energy engagiert sich seit 2002 in der Branche der Erneuerbaren Energien und hat sich seit 2008 ausschließlich auf Photovoltaik spezialisiert. Das Unternehmen setzte bereits europaweit Referenzprojekte mit mehr als 750 MWp Photovoltaik-Leistung um. Damit zählt enen zu einem der Photovoltaik-Vorreiter in Deutschland.

Mit dem geplanten Crowdinvesting soll die Entwicklung von vier deutschen Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 98.989 kWp finanziert werden. Für die Kampagne kooperiert enen mit WIWIN. Der Crowdinvesting-Partner steht für nachhaltiges Investieren und vermittelt Kapitalanlagen unter anderem im Bereich der Erneuerbaren Energien. Zusammen mit WIWIN hat enen endless energy bereits drei Finanzierungskampagnen erfolgreich durchgeführt. Auf diese Weise konnten Projekte für Photovoltaik-Aufdach- sowie Freiflächenanlagen finanziert werden.

„Aufgrund der drei erfolgreich verlaufenen Finanzierungskampagnen mit WIWIN haben wir uns erneut für eine Zusammenarbeit entschieden. Die letzte Kampagne ist erst wenige Wochen her und war innerhalb von gut einem Tag bereits vollgezeichnet“, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der enen endless energy GmbH. „Mit diesem neuen Projekt finanzieren wir explizit die Projektentwicklung neuer Freiflächen-Photovoltaikanlagen und unterstützen so den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland. So bieten wir auch den Anlegern, die kürzlich nicht zum Zuge kamen, nun wieder lukrative Investitionsmöglichkeiten, die zudem in Zeiten der Energiewende einen nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt leisten.“

Weitere Informationen zu der Kampagne erhalten Sie unter https://enen.energy/projektentwicklung-solar-wiwin-vier

Die enen endless energy GmbH leistet seit 19 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet.

