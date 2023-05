Energiewende vor unserer Haustüre“ – Podiumsdiskussion mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt an der Alanus Hochschule

Woran scheitert die Energiewende bislang vor Ort? Welche Fallstricke gibt es insbesondere an Hochschulen? Katrin Göring-Eckardt will es genauer wissen! Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages ist am 6. Juni zu Gast an der Alanus Hochschule in Alfter und diskutiert gemeinsam mit Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Hochschule über die Herausforderungen der Energiewende. Mit auf dem Podium sitzen Mia Hense von Fridays for Future Bonn, der Unternehmer Stefan Maier, Geschäftsführer der Prior 1 GmbH aus St. Augustin sowie Dr. Hermann Falk, Vorstandsmitglied der Alanus Stiftung und der GLS Treuhand aus Bochum.

„Unsere Hochschule wurde bereits drei Mal als „Fairtrade University“ ausgezeichnet und hat seit dem Frühjahr eine rein vegetarisch-vegane Mensa. Dennoch hapert es an wichtigen Maßnahmen, wie Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Campus 2 – Villestraße. Ich hoffe, dass unsere Veranstaltung einen Beitrag dazu leistet, hier einen Startpunkt zu setzen“, erläutert Aaron Bangert. Der Absolvent im Studiengang „Wirtschaft neu denken“ an der Alanus Hochschule hat Katrin Göring-Eckardt bei einer Kundgebung in Bonn getroffen und sie spontan für einen offenen Austausch zur Energiewende nach Alfter eingeladen. „Die Erneuerbaren sind unsere Zukunft. Als Bunderegierung und Parlament haben wir in den vergangenen Monaten trotz Energiekrise eine Ausbauhürde nach der nächsten aus dem Weg geräumt“, so Katrin Göring-Eckardt. „Jetzt kommt es darauf an, dass Windkraft und Solar auch vor Ort einen echten Schub bekommen. Wie das gelingt und auch die Zukunft von Hochschulen nachhaltig gestaltet werden kann, dafür komme ich gerne zur Podiumsdiskussion der Alanus Hochschule.“

Eine ehrliche Kommunikation darüber, wo Chancen bei der Energiewende verpasst wurden und welche Chancen jetzt zu nutzen sind, ist für Aktivistin Mia Hense eine zentrale Grundlage für das Weiterkommen des Klimaschutzes. Auch Stefan Maier von Prior 1 sieht dringenden Nachholbedarf „Wir arbeiten schon geraume Zeit an der Umweltverträglichkeit unserer Rechenzentren, die mit 2,5% wesentliche Verursacher der Treibhausgasemissionen sind. Uns fehlt aber z. B. der Schutz vor emissionsintensiver ausländischer Konkurrenz.“ Hermann Falk von der Alanus Stiftung ist überzeugt: „Die Mitarbeitenden und Studierenden an der Alanus Hochschule sind kreativ, aktiv und kompetent in Sachen nachhaltige Entwicklung. Viel Potenzial also, in Kooperation mit lokalen Unternehmer:innen, engagierten Bürger:innen und Politiker:innen die Energiewende vor unserer Haustüre voranzubringen!“

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Green Office der Alanus Hochschule durchgeführt. Die Moderation übernimmt der Absolvent Aaron Bangert. Nach der Podiumsdiskussion wird es von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr eine Vernetzungsmöglichkeit mit Ständen von Unternehmen der Region und Studierendeninitiativen der Hochschule geben.

Podiumsdiskussion „Woran scheitert die Energiewende bislang vor Ort?“

Wann: Dienstag, 6. Juni 2023, Beginn: 17:45 Uhr

Wo: Campus II – Villestraße, Foyer, Villestraße 3, 53347 Alfter

Fotocall mit Podiumsteilnehmenden: 18:50 Uhr

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter: https://www.alanus.edu/energiewende

Über Prior1

