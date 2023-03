Engel & Völkers Bochum lädt zum offenen Golf-Event in den Bochumer Golfclub e.V. ein

E&V After Work Golf-Turnierserie wieder von April bis Oktober

Das Team von Engel & Völkers Bochum ist in 2023 erneut Partner und Sponsor der E&V After Work Golf-Turniere im Bochumer Golfclub e.V.. Startschuss macht das Saison-Auftakttraining auf der Golfclub-Übungsanlage am Samstag, den 01.04.2023, von 10:00 bis 14:00 Uhr. Neugier genügt: Alle Golf-Interessierten sind an diesem Tag herzlich eingeladen, ihr Können und Talent mit dem Golfschläger ausgiebig zu testen. Die Teilnahme ist rundum kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Der große Zuspruch am E&V After Work Golf in 2022 hat Engel & Völkers Bochum überzeugt, auch in diesem Jahr die Ausrichtung der 9-Loch-Turnierserie zu übernehmen. Die wunderschöne landschaftliche Kulisse des Bochumer Golfclub e.V. bietet das perfekte Ambiente, in geselligem Zusammensein den Tag sportlich ausklingen zu lassen. Insgesamt finden acht E&V After Work Golf-Turniere von April bis Oktober 2023 statt.

Zum Saison-Auftakttraining am 01.04.2023 empfängt das Engel & Völkers Bochum Team mit Geschäftsführer Dr. Christian Kretzmann und seiner Frau Clara Kretzmann die eintreffenden Golf-Fans mit leckeren Snacks und erfrischenden Getränken. Ebenso ist für das sportliche Wohl gesorgt: Die Benutzung der Driving Range und anderer Übungsareale ist inklusive der Übungsbälle für alle Teilnehmenden kostenlos. Für sportliche Rückfragen steht das Team rund umRalf Pütter,Leiter der Golfschule Bochum und PGA Professional, gerne zur Verfügung.

Anfahrt:

Bochumer Golf Club e.V.

Im Mailand 127, D-44797 Bochum

Termine der E&V After Work Golf-Turniere / 9-Loch-Serie:

– Offenes Saison-Auftakttraining – 01.04.2023, Samstag

– E&V After Work Golf-Turnier – 04.04.2023, Dienstag

– E&V After Work Golf-Turnier – 05.05.2023, Freitag

– E&V After Work Golf-Turnier – 23.05.2023, Dienstag

– E&V After Work Golf-Turnier – 02.06.2023, Freitag

– E&V After Work Golf-Turnier – 25.07.2023, Dienstag

– E&V After Work Golf-Turnier – 18.08.2023, Freitag

– E&V After Work Golf-Turnier – 19.09.2023, Dienstag

– E&V After Work Golf-Turnier – 20.10.2023, Freitag

Die E&V After Work Golf-Turniere stehen ganz im Zeichen des entspannenden und zugleich spannenden Sports. Nach jeweiligem Abschluss dürfen sich Teilnehmende auf ein frisch gezapftes Bier auf der Club-Terrasse freuen. Beim gemeinsamen Essen mit feierlicher Siegerehrung klingt der Tag danach gemütlich im Clubhaus aus – umrahmt von der idyllischen Atmosphäre des Bochumer Golfclub e.V. vor den Toren der Stadt. Die Anmeldung an den E&V After Work Golf-Turnieren erfolgt per Telefon oder E-Mail über das Golfclub-Sekretariat.

Wer sich auf den Golf-Events über aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt informieren möchte, wird auch dazu Gelegenheit haben. Das E&V Bochum Golf-Team mit Dr. Christian Kretzmann wird auf Nachfrage gerne sachkundige Auskunft geben.

Weitere Informationen unter: https://www.engelvoelkers.com/de-de/bochum/golfsport/

Über EV Bochum Hattingen Immobilien GmbH:

Die EV Bochum Hattingen Immobilien GmbH ist Lizenzpartner der Engel und Völkers Residential GmbH. Im Januar 2022 haben Dr. Christian Kretzmann und seine Frau Clara Kretzmann gemeinsam die Geschäftsführung der Engel & Völkers Niederlassungen in Bochum und Hattingen übernommen. Gemeinsam mit ihren interdisziplinären Teams werden Eigentümer und Suchkundschaft in den Städten Bochum und Herne sowie in Hattingen, Gevelsberg, Sprockhövel, Ennepetal und Schwelm betreut.

Kontakt

EV Bochum Hattingen Immobilien GmbH

Dr. Christian Kretzmann, LL. M.

Kurt-Schumacher-Platz 7

44787 Bochum

+49 (0) 234 – 60 29 06 20



https://www.engelvoelkers.com/de-de/bochum/

