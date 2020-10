“Englishman in Berlin” veröffentlicht aktuelles Video zum Song “All In God”s Hands”

Der vor langer Zeit geschriebene Song erfährt durch die Corona-Krise eine ungeahnte drastische Aktualität – liegt alles in Gottes Hand?

Der bekannte Kinderliedermacher Robert Metcalf zeichnet für dieses neue Video eines bereits vor längerer Zeit von ihm geschriebenen Songs verantwortlich. Mit “Englishman In Berlin” verwirklicht Metcalf sein anspruchsvolles Singer/Songwriter-Projekt für erwachsene Hörer, die in den Streaming- und Download-Plattformen immer zahlreicher werden, nicht zuletzt dank der regen Veröffentlichungstätigkeit des in Berlin lebenden Künstlers.

Über Inhalte in Songtexten und Musikvideos kann man naturgegebenermaßen geteilter Meinung sein. Aber ist es nicht immer wieder eine wunderbare Erfahrung, wenn ein Songtext zum Nachdenken anregt? “Englishman In Berlin” erzählt in seinem eingängigen Song von einer Epidemie und kommt letztlich zu der Feststellung, dass alle 3 monotheistischen Weltreligionen (Christentum, Judentum und Islam) in gleicher Weise mit dem schwierigen Thema umgehen. Die religiösen Vertreter antworten auf die verschiedenen Fragen ihrer jeweiligen Gemeindemitglieder unisono mit “We”re all in God”s hands”. Unterscheiden wir uns, bzw. die Anhänger versch. Religionsgemeinschaften, also wirklich so weit voneinander?

Der Künstler stellt dies zumindest bewusst in Frage. Er unterstreicht dabei die melancholische Song-Atmosphäre durch eine getragene Klavierbegleitung, die durch ein sehr sphärisch klingendes Flügelhorn, hervorragend gespielt von Stefan Gocht, künstlerisch bereichert wird. Metcalfs musikalischer Begleiter am Piano ist Guido Raschke, der auch das Schlagzeug eingespielt hat und darüber hinaus auch bei Robert Metcalfs Kinderprogramm live dabei ist. Das verhalten und ruhig in Szene gesetzte Musikvideo, das über weite Strecken in schwarz/weiß gestaltet ist, wurde – wie bereits frühere Videos von Englishman in Berlin – von Hein Schneider gekonnt in Szene gesetzt. Gleichzeitig zeichnet er auch für die gelungenen Audio-Aufnahmen verantwortlich.

Am Besten macht sich der geneigte Leser selbst sein eigenes Bild: Über unten stehende Links gelangt man zum Musikvideo auf Youtube oder man streamt einfach den Song auf seiner bevorzugten Plattform (Spotify, Napster, Deezer etc.) . Und wer den Künstler noch etwas mehr unterstützen möchte, kann sich die Musiktitel auch downloaden, z.B. bei iTunes oder über Amazon.de.

