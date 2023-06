Eningen: Reihe wird fortgesetzt- Sommerliche Bewegung im Park 2.0

Gesundheitsforum Eningen e.V. lädt mit einem Sommerprogramm zur Schnupperaktivität im Freien ein

Aufbauend auf die erfolgreichen Info- und Mitmachangebote im Krüger-Park, die der AK Gesunde Gemeinde Eningen bereits vor langer Zeit begonnen und in diesem Jahr fortgesetzt hat, wird nun gemeinsam mit dem Gesundheitsforum Eningen e.V. eine neue Sommer-Veranstaltungsreihe im Freien angeboten. Verschiedene Therapeuten und Trainer freuen sich im Krüger-Park in Eningen interessierte Teilnehmer begrüßen zu dürfen.

Die Herzkreis Trainerin Susanne Wirsching, die die Aktion für den Verein koordiniert hat, freut sich über das große und spontane Engagement der Mitglieder. Und Vorständin Veronika Bittner-Wysk, sowie der Beirat des Gesundheitsforums und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde Volker Feyerabend ergänzen: „Es sollen verschiedene Zielgruppen mit den Bewegungsangeboten angesprochen werden. Mit sanften Bewegungen von QiGong, Yoga, „Aktiver Pause“, Herzkreis bis zu Fitnessaktivitäten wie Tabata ist für jeden und jede etwas geboten.“

So eignet sich beispielsweise der Herzkreis oder QiGong gut zur Rückenstärkung und Mobilisierung der Wirbelsäule. Yoga ist unter anderem bekannt für die Aktivierung, Stärkung und Dehnung des ganzen Körpers. Praktische Übungen für Bürger, die viel Sitzen, ergänzen das Programm.

Durch regelmäßige Anwendung der unterschiedlichen Kurse soll nicht nur eine bessere Körperhaltung erzielt werden, sondern auch die mentale Gesundheit Einzelner unterstützt werden. So wird durch verschiedene Übungen an den Terminen das vegetative Nervensystem ausgeglichen, man entspannt.

Durch die neue Sommer- Veranstaltungsreihe soll eine Schnuppermöglichkeit für die interessierten TeilnehmerInnen geschaffen werden. Diese können die für sich geeignete Bewegungsmöglichkeit, um die körperliche und mentale Gesundheit zu verbessern, so kostenfrei ausprobieren. Den Bürgern wird an den verschiedenen Kursen im Krüger-Park Werkzeuge und alltagstaugliche Übungen für den Alltag gezeigt und Tipps gegeben.

Wer Interesse hat, kann an einem oder allen Terminen mitmachen, um die Bewegungsmöglichkeiten besser kennen zu lernen. Die Kursleiter freuen sich über Interessierte, die an den Terminen einfach vorbeikommen, um dabei zu sein. Die TeilnehmerInnen können die Übungen mit in den beruflichen oder privaten Alltag nehmen oder haben auch die Möglichkeit in Eningen im Anschluss bei den verschiedenen Praxen, Therapeuten und Kursleitern weiter zu machen.

Das Gesundheitsforum ist froh, Mitglieder des Gesundheitswesens für die Durchführung der Bewegungsreihe gewonnen zu haben. So stehen den Bürgern eine breite Erfahrung, verschiedenste Trainerpersönlichkeiten und ein tiefes Wissen für Fragen zur Verfügung. Und das Beste ist, an den unterschiedlichen Terminen im Eninger Krüger-Park kann jede und jeder auch ohne entsprechende Vorkenntnisse teilnehmen.

„Gesundheit ist nicht alles – aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, sagte schon der Philosoph Arthur Schopenhauer. Und er hatte Recht damit. Das Gesundheitsforum Eningen e.V. kümmert sich hervorragend um die Gesundheit der Bürger in und um Eningen. Schnuppern sie in die verschiedenen Kursangeboten an den Sommer Eventterminen – und werden – Sie gesund!

Weitere Informationen und die Termine zur sommerlichen Eventreihe finden Sie auf:

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.ForumGesundeGemeinde.de

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

