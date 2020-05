Enorme Auswahl bei schuhplus für Herren Schuhe Übergröße

Extragroße Herrenschuhe in Premium-Qualität

Ab der Größe 46 wird es für Herren, die Schuhe suchen, oft schwierig. In manchen Schuhgeschäften findet sich zwar noch das eine oder andere Modell, bei individuellen Wünschen müssen Verkäufer aber bereits passen. Anders bei schuhplus, dem Fachgeschäft für Herren Schuhe Übergröße. Online und an drei Standorten finden Kunden bei diesem renommierten Schuhhändler eine enorme Auswahl an verschiedenen Herrenschuhen von Größe 46 bis 54. Persönliche Beratung gehört zum Schuhkauf dazu. Das erfahrene Fachpersonal bietet Information und Unterstützung sowohl im Online-Shop als auch in den günstig gelegenen Fachgeschäften.

Vom Sportschuh bis zu Winterstiefeln – alles in großen Größen

Damit im Schuhregal stets das richtige Modell griffbereit ist, müssen Herren bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen nicht lange suchen. Denn hier finden sich in allen Fachgeschäften viele Modelle, Farbschattierungen und Schnitte für jede Lebenslage. Vom eleganten Abendschuh über warme Fußbekleidung für den Winter, Schuhe für sportlichen Einsatz bis hin zu gemütlichen Pantoffeln für den wohlverdienten Feierabend reicht das Sortiment. Kunden des Schuhhändlers müssen sich nicht mit einem einzigen Modell pro Einsatzbereich zufriedengeben. Es steht ihnen eine große Auswahl an Schuhen in verschiedenen Schnitten, Materialien und Farben zur Verfügung. Im Online-Shop ist die Bestellung mit wenigen Klicks durchführbar, in den Standortgeschäften probieren Interessierte Modelle einfach gleich vor Ort an.

Herren Schuhe Übergröße online ordern

Wer keinen Anfahrtsweg zum Schuhgeschäft auf sich nehmen möchte, sieht sich einfach im Online-Shop von schuhplus um. Der anerkannte Schuhhändler für Herren Schuhe Übergröße bietet sein gesamtes Sortiment online an. Persönliche Beratung kommt aber auch hier nicht zu kurz. Das erfahrene Team ist für Fragen gerne da, darüber hinaus ist jedes Modell gut beschrieben. Die Bestellung erfolgt rasch mit wenigen Klicks, Schuhe gehen sofort nach der Order in den Versand. Innerhalb weniger Tage bringt der Bote die Bestellung an die Haus- oder Wohnungstür. Nun ist Zeit zum ausführlichen Anprobieren. Was nicht gefällt oder doch nicht die richtige Größe hat, geht sofort und kostenfrei zurück. Ein Nachbestellen in einer anderen Größe ist sofort möglich.

Schuheinkauf im Schuhgeschäft

Kunden haben die Möglichkeit, in Dörverden, Landkreis Verden, in Kaltenkirchen bei Hamburg oder im Saterland, Landkreis Cloppenburg, Schuhe direkt vor Ort zu probieren und zu erwerben. Alle Schuhgeschäfte sind großzügig gestaltet auf Verkaufsflächen zwischen 600 und 1.100 Quadratmetern. Geschultes Fachpersonal ist für alle Fragen da, informiert über die Auswahl an Größen und verwendeten Materialien für Herren Schuhe Übergröße und gibt wertvolle Pflegehinweise.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

