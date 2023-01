Enphase Energy und Enerix erweitern ihr Angebot an Solar- und Batteriespeichern in Europa

Freiburg, 26. Januar 2023 – Enphase Energy, ein globales Energietechnologieunternehmen und der weltweit führende Anbieter von Solar- und Batteriesystemen auf Basis von Mikrowechselrichtern, gab heute seine Partnerschaft mit Enerix bekannt. Ziel ist es das Enphase® Produktangebot in Europa mithilfe Deutschlands führendem Netzwerk von Fachbetrieben für dezentrale Energiesysteme zu erweitern. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Enerix über sein Netzwerk von mehr als 100 Franchisepartnern in Deutschland und Österreich Enphase Energy Systems™, einschließlich der IQ® Inverter und IQ™ Batteries vermarkten.

„Wir sind auf innovative Hersteller im Premium-Segment angewiesen, die eine hohe Produktverfügbarkeit garantieren können, damit wir unser Wachstum erfolgreich fortsetzen können“, sagt Stefan Jakob, Mitgründer von Enerix. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Enphase, da das Unternehmen unsere Kriterien erfüllt und perfekt in unser Portfolio passt. So sind wir in der Lage, unser Versprechen, die Stromkosten für Hausbesitzer zu senken, einzulösen.“

Enerix ist eine der ersten Franchise-Organisationen im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Schulung, Einkauf und Marketing für neue Franchise-Mitglieder an, um Einzelpersonen und Unternehmen einen schnellen Einstieg in die Branche zu ermöglichen und gute Ergebnisse zu erzielen. Enerix hat mehr als 100 Franchisepartner in Deutschland sowie Österreich und hat im Jahr 2022 mehr als 10.000 Solarsysteme installiert.

„Um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und Österreich zu beschleunigen, wollen wir mit den führenden Unternehmen auf dem Markt zusammenarbeiten“, sagte Dave Ranhoff, Chief Commercial Officer bei Enphase Energy. „Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Enerix, da sie es Unternehmen ermöglicht, in der Solarbranche Fuß zu fassen und erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“

Enphase bietet eine verbesserte Solar-plus-Batterie-Lösung, bei der Installateure und Hausbesitzer keinem Hochspannungs-Gleichstrom ausgesetzt sind. Enphase IQ Batteries verfügen über eine Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterie, die eine lange Zykluslebensdauer und einen reibungslosen Betrieb durch hervorragende thermische Stabilität bietet. Die Enphase IQ Battery kann per Software-Upgrade aufgerüstet werden, um die Langlebigkeit zu erhöhen, und wird mit einer 10-jährigen beschränkten Garantie geliefert. Die IQ 8 Microinverter von Enphase sind als langlebige Energiekomponenten konzipiert und werden durch eine 25-jährige beschränkte Garantie abgesichert. Hauseigentümer können auch die Enphase App nutzen, um die Leistung zu überwachen und ihr System intelligent zu verwalten.

Enphase baut seine Präsenz in Europa rasch aus. Ab dem ersten Quartal 2023 werden die erweiterten Produktionskapazitäten des Unternehmens zusammen mit seinem Partner Flex in Rumänien den europäischen Markt mit den branchenführenden Mikrowechselrichtern von Enphase beliefern und so die globale Kapazität erhöhen und die Lieferzeiten verbessern.

Weitere Informationen über Enphase IQ Microinverter und IQ Batteries finden Sie auf der Enphase-Website. Um mehr über Enerix und seine Franchisepartner zu erfahren, besuchen Sie bitte die Enerix-Website unter www.enerix.de

Für weitere Informationen über Enphase Energy in Deutschland besuchen Sie bitte die Enphase-Website.

Über Enphase Energy Inc.

Enphase Energie, mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist der weltweit führende Anbieter von Mikro-Wechselrichter basierten Solar- und Batteriesystemen, die es den Menschen ermöglichen, Solarstrom zu erzeugen, nutzen, speichern und verkaufen – und das alles mithilfe der intelligenten mobilen App steuern können. Das Unternehmen hat die Solarindustrie mit seiner auf Mikro-Wechselrichtern basierenden Technologie revolutioniert und stellt Komplettlösungen für Solar-, Batterie- und Softwareanlagen her. Enphase hat mehr als 48 Millionen Mikro-Wechselrichter ausgeliefert, und etwa 2,5 Millionen Enphase-basierte Systeme wurden in mehr als 140 Ländern eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://enphase.com/de-de und auf unseren sozialen Netzwerken Facebook, LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen in Bezug auf die finanzielle Leistung von Enphase Energy, die Marktnachfrage und die erwarteten Verfügbarkeitstermine für seine Produkte, die erwartete Leistung und die Vorteile seiner Technologie, Markttrends und die Verfügbarkeit unserer Produkte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von Enphase und sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können aufgrund bestimmter Risiken und Unwägbarkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich der Risiken, die im jüngsten Jahresbericht von Enphase Energy auf Formblatt 10-K und anderen Dokumenten, die bei der SEC hinterlegt sind und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können, ausführlicher beschrieben sind. Enphase Energy übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder veränderter Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

