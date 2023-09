Ensemble Orlando feiert 2024 sein 30jähriges Bestehen

Der Chor aus Fribourg wurde anlässlich des 400. Todestags Orlando di Lassos gegründet

Hannover, 26. September 2023. Das Ensemble Orlando Fribourg begeht 2024 sein 30. Jubiläum. Unter der Leitung ihres Gründers Laurent Gendre hat es sich auf Renaissance- und Barockmusik spezialisiert.

Was als Projekt unter Freunden begann, hat sich zu einem hochprofessionellen Klangkörper entwickelt; in der Vergangenheit hat der Chor unter anderem mit La Cetra Basel, Les Cornets Noirs und Concerto Palatino zusammengearbeitet und ist bei Festivals wie dem Festival international de Besanon, den Festspielen Alte Musik in Brügge, Bach-Festival Lausanne, Festival de Musique Sacree Fribourg, BachKonzerte Lutry und bei den Tagen Alter Musik Regensburg aufgetreten.

Die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule HEMU in Fribourg spiegelt den Einsatz des Ensembles für die Nachwuchsförderung wider.

Die Freiburger Nachrichten aus der Schweiz loben die „Homogenität des Klangs, dynamische Bandbreite und eine umwerfende Technik auch bei schnellsten Tempi“, Classique News schwärmt vom „singenden und schwungvollen Klang“ des Ensembles.

Auf CD sind bei Claves beziehungsweise Cascavelle Werke von Bach, de Monte, Monteverdi, di Lasso, Senfl und Schütz erschienen, die auf soundcloud.com abrufbar sind.

Laurent Gendre blickt auf eine langjährige Tätigkeit im Opern- und Konzertbereich zurück; ausgezeichnet mit dem Dirigentenpreis des Schweizerischen Tonkünstlervereins führten ihn Engagements neben der Schweiz zum Beispiel nach Frankreich und Tschechien.

www.orlando-fribourg.ch

Astrid Brauer PR ist eine Agentur mit Sitz in Hannover. 2022 gegründet, nutzt Astrid Brauer ihre zwanzigjährige Erfahrung in der Klassikbranche und stellt sich ganz in den Dienst von Musikern und Musikerinnen, um ihre Karriere durch Pressearbeit zu unterstützen.

Kontakt

Astrid Brauer PR

Astrid Brauer

Matthiasstr. 10

30177 Hannover

016091969044



http://www.ab-pr.de

Bildquelle: (c) Xavier Voirol