Entdecke Deine Heimat: Gaensefurther verlost E-Bikes und attraktive Tagespreise

Hecklingen, 23.04.2021 – Das Sachsen-Anhalter Traditionsunternehmen Gaensefurther Schlossbrunnen GmbH & Co. KG hat diese Woche die Aktion “Entdecke Deine Heimat” gestartet: Unter den Verschlüssen der 1l-Flaschen von Gaensefurther Mineralwasser Classic, Medium und Naturelle verbergen sich aktuell Gewinncodes, die Gaensefurther-Genießer noch bis zum 30. Mai auf www.gaensefurther.de eingeben können. Sie erfahren dann sofort, ob Sie einen der Tagespreise von praktischen Rolltop-Rucksäcken, über Fahrradhandyhalterungen mit Powerbank bis hin zu komoot Regionen-Paketen gewonnen haben, die den nächsten Fahrradausflug in der Heimat noch schöner machen.

Als Hauptpreis verlost Gaensefurther in Zusammenarbeit mit Little John Bikes unter allen Teilnehmern wöchentlich einen E-Bike-Gutschein im Wert von 2.500 Euro. Die Wochengewinner haben die Möglichkeit, in den Little John Bike Stores das E-Bike Ihrer Wahl zu entdecken, eine Probefahrt zu machen und dann sofort in die Frühlingssonne durchzustarten.

Unterstützt wird die Frühjahrs-Promotion mit Aktionsetiketten des Mineralwassersortiments Classic, Medium und Naturelle 12×1,0l, Aktionsmaterialien am POS sowie Sonderplatzierungen in den Top-Märkten der Region.

Weitere Informationen zur Aktion und zu Gaensefurther finden Sie auch auf gaensefurther.de

Über den Gaensefurther Schlossbrunnen:

Schon seit 1876 sprudelt in Gaensefurth ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Abgefüllt auf der Gemarkung derer von Trotha galt das Wasser schon den Zeitgenossen als Jungbrunnen und wurde vor dem ersten Weltkrieg sogar am englischen Hof getrunken. Heute ist der Gaensefurther Schlossbrunnen Marktführer in Sachsen-Anhalt und steht nicht nur für beste Mineralwasserqualität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 100 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke mit der Gans ab. Erhältlich ist Gaensefurther im Handel und der Gastronomie Sachsen-Anhalts sowie angrenzender Regionen.

