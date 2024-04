Entdecken Sie den Schnittpunkt von KI, Netzwerken und Sicherheit bei der Extreme Connect vom 22. bis 25. April 2024

Erleben Sie die neuesten Innovationen im Netzwerkbereich als Teilnehmende – ob virtuell oder persönlich – und lassen Sie sich von Vordenkern inspirieren, verbessern Sie Ihre Kenntnisse und lernen Sie von Branchenexperten.

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 15. April 2024 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), informiert heute über die Details zur bekannten jährlichen Nutzerkonferenz Extreme Connect, die vom 22. bis 25. April 2024 im Omni Fort Worth Hotel stattfindet. Die Veranstaltung bietet exklusive Erlebnisse, darunter Live-Demos, Technologie- und Produktpreviews für KI und Security, spannende Präsentationen auf der Hauptbühne und über 30 verschiedene Breakout-Sessions. Diese umfassen den kompletten Umfang, die Tiefe und die Differenzierung des Extreme-Portfolios. Dazu gehört z. B. die Frage, was von Wi-Fi 7 zu erwarten ist, die Neuigkeiten im Cloud-Management mit KI sowie die Vereinheitlichung, Automatisierung und Sicherung von Netzwerken mit Universal ZTNA von Extreme Networks und branchenführender Network Fabric.

Teilnehmende erhalten Einblicke von einigen der klügsten Köpfe in der Technologie-Branche:

– Amanda Crawford, CIO, State of Texas

– Eduardo Kassner, Chief Data Officer und GM for Data & AI, Microsoft

– Eric McLaughlin, VP und General Manager der Wireless Solutions Group, Intel

– Joachim De Vos, Managing Partner & Co-Chairman von Living Tomorrow und Gründer des TomorrowLab

– Alan Weckel, Mitbegründer und Technology Analyst, 650 Group

„Das Tempo der Veränderung und des Fortschritts in KI, Konnektivität und Sicherheit ist beispiellos. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf den Kundennutzen und die Kundenbindung. Dabei ist das Netzwerk nach wie vor der Eckpfeiler, um eine sichere, intelligente und moderne Grundlage für den Geschäftsbetrieb zu schaffen“, so Monica Kumar, EVP und Chief Marketing Officer bei Extreme. „Von hochmodernen Gesundheitseinrichtungen in Belgien über große Einzelhändler im Amazonasgebiet bis hin zu abgelegenen Schulen in Texas – das Netzwerk von Extreme Networks unterstützt die Effizienz und verbessert das Nutzererlebnis. Im Rahmen der Extreme Connect bieten wir wertvolle Einblicke, wie KI, Netzwerke und Sicherheit Unternehmen voranbringen. Die Kombination aus Denkanstößen in den Keynotes, realen Kundenberichten und praktischem Training wird sicherlich für Inspiration sorgen und das Fachwissen vertiefen.“

Wie kann ich an der Extreme Connect teilnehmen?

– Übertragung der Präsentationen auf der Hauptbühne am 23. und 24. April ab 16 Uhr

23. April: Website, LinkedIn, YouTube

24. April: Website, LinkedIn, YouTube

– Virtuelle Nachrichtensendung mit Live-Interviews 23. und 24. April ab 20:30 Uhr

23. April: Website, LinkedIn, YouTube

24. April: Website, LinkedIn, YouTube

– Teilnahme vor Ort in Fort Worth, Texas – Registrierung für die Warteliste über bit.ly/ExtremeConnect24

Auf der offiziellen Veranstaltungswebsite bleiben Sie über alle Neuigkeiten rund um die Connect auf dem Laufenden.

Auszug aus den Breakout Sessions und Workshops

– Networking heute und morgen vorantreiben: die KI-Reise von Extreme Networks

Von aktuellen Implementierungen zur Optimierung von Leistungsfähigkeit und Sicherheit bis hin zu einem zukunftsweisenden Blick auf das transformative Potenzial von GenAI – diese Session bietet Einblicke in die Gestaltung der Netzwerklandschaft durch KI.

– Netzwerksicherheit, KI in der Netzwerktechnologie, Branchenkonsolidierung

Angesichts der neuen Formen hybriden Arbeitens, der KI im Netzwerkbereich und der zunehmenden Branchenkonsolidierung stellen sich Kunden neue Fragen. Begleiten Sie Alan Weckel, Mitbegründer und Analyst der 650 Group, bei einem informellen Gespräch über diese Themen, Wettbewerbsinformationen und was dies alles für Kunden bedeutet.

– Wi-Fi 7: Versprechen und Wirklichkeit der neuen Wi-Fi-Generation

Informieren Sie sich über Wi-Fi 7, den nächsten großen Technologiefortschritt, der schnellere Konnektivität und geringere Latenzzeiten verspricht, selbst in stark überlasteten Umgebungen.

– Die Top 10 Best Practices zur Netzwerksicherheit mit Zero Trust

Experten stellen die besten Methoden und Prozesse im Bereich der Cybersicherheit sowie die Technologien vor, die zur Umsetzung einer Zero-Trust-Initiative verwendet werden, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer allgemeinen Sicherheitslage zu unterstützen.

– Nachhaltige Vernetzung, Stärkung der Zukunft: umweltfreundliche Netzwerke für ein digitales Morgen

Grüne Netzwerke sind zu einer Notwendigkeit geworden. In der Session wird ein Ansatz vorgestellt, der die langfristige Verfügbarkeit von Ressourcen ermöglicht, die Betriebskosten senkt und zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren digitalen Ökosystem beiträgt.

