Entdecken Sie die vielen Vorteile des Transports mit Taxi Minor

Bequemer und zuverlässiger Transport für jeden Anlass

BADEN-BADEN. Taxi Baden-Baden bietet seinen Kunden eine Vielzahl von unterschiedlichen Serviceleistungen an. Bei uns spielt es keine Rolle, ob Sie gerne außerhalb des Umkreises eine Stadt erkunden, umziehen oder nur einen Einkauf erledigen möchten – wir halten stets eine angenehme Lösung für Sie bereit.

Serviceleistungen, die Taxi Baden-Baden besonders auszeichnen

1. Tourenpakete: Taxi Baden-Baden bietet Ihnen die Möglichkeit, ganz nach Ihren Interessen ein Tourenpaket zu erstellen. Möchten Sie z. B. die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Baden-Baden abklappern, sind Sie bei uns genau richtig. Unsere Fahrer kennen einige Insidertipps und stehen Ihnen bereits bei der Planung als Ideengeber zur Seite.

2. Flughafentransfer: Die Fahrt zum Flughafen kann für viele eine anstrengende Angelegenheit sein, besonders wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Taxi Minor bietet Ihnen einen stressfreien und zuverlässigen Transfer, damit Sie ganz entspannt in Ihren Urlaub starten können.

3. Limousinenservice: Für jeden, der gerne etwas luxuriöser und professioneller reisen möchte, ist unser Limousinenservice genau richtig. Erleben Sie eine Fahrt in einem unserer Fahrzeuge der Extraklasse und lehnen Sie sich ganz entspannt zurück.

4. Pilotfahrten: Möchten Sie gerne in Ihrem eigenen Auto zum Ziel kommen? Taxi Baden-Baden bietet Ihnen auch Pilotfahrten an und übernimmt für Sie die Fahrt in Ihrem PKW.

5. Besorgungsfahrten: Ist Ihr Auto in der Werkstatt oder können Sie aufgrund einer Verletzung den Weg zum Supermarkt nicht zu Fuß bewältigen? Gerne können Sie Ihre Besorgungen ganz einfach mit Taxi Minor erledigen. Wir setzen Sie an Ihrem Wunschziel ab und nehmen Sie anschließend wieder mit zurück.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930



http://www.taxi-minor.de