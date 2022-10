Entspannt zum Sieg – Stress-Expertin erhält Excellence Award

Raus aus der Opferrolle – rein ins Leben

Stress-Expertin Nicole Traut aus Nürtingen ist Preisträgerin beim 12. Internationalen Speakerslam in Mastershausen.

147 Redner aus 18 Nationen sind am 30.09.2022 auf 2 Bühnen angetreten. 240 Sekunden hatten die Redner Zeit um mit ihrer Botschaft das Publikum zu begeistern und von sich zu überzeugen. Auch ein neuer Weltrekord wurde aufgestellt, denn nie zuvor sind so viele Redner gegeneinander angetreten.

Die Warteschlange war lang – und anschließend galt es noch, die Vorauswahl zu überstehen.

Denn schlechte Redner wurden bereits im Vorfeld disqualifiziert.

Dann die große Bühne – großes Gefühlschaos, Aufregung, Angst, aber auch Vorfreude und leuchtende Augen.

Mit ihrem Thema: „Stress – Befreiung aus der Opferrolle“ begeistert Nicole die Massen. Emotional erzählt sie von ihrem Tiefpunkt kurz vorm Burnout und wie sie sich daraus befreit hat.

„Ich bin eines Morgens aufgewacht und wusste nicht mehr, wie ich aufstehen und den Tag bewältigen soll“.

Nun begleitet sie Menschen auf ihrem Weg und hilft ihnen, Stress zu bewältigen und ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen.

Denn Burnout-Prävention wird in der heutigen Zeit immer wichtiger – und den gesunden Umgang mit Stress kann jeder lernen.

„Wir verharren viel zu oft in der Opferrolle – gefangen von negativen Gedanken, die uns blockieren und uns in den Abgrund ziehen.“

Dieses Gefühl, dass das Leben einem passiert und man nur ein Opfer der Umstände ist, kennt vermutlich fast jeder. Auch das Publikum lauscht gebannt und vielfach ist ein Nicken zu vernehmen – offensichtlich finden sich in Nicoles Erzählung viele der Zuhörer wieder.

Nicole Traut hilft den Menschen, souverän mit diesen Situationen umzugehen und zeigt ihnen, wie ein gesunder Umgang mit Stress möglich ist. Denn jeder hat die Möglichkeit Situationen entweder als Probleme oder als Chancen zu sehen. Wie man sieht, setzt sie dies auch selbst erfolgreich um, denn sie sagt: „Ich hatte früher schreckliche Angst davor, auf einer Bühne zu stehen und Reden zu halten. Heute habe ich Methoden, die es mir erlauben, solchen Situationen entspannt und mit Begeisterung entgegenzutreten. Dass ich heute diesen Award in meinen Händen halte ist für mich ein ganz besonderer Moment“

Expertin für gesunde Stressbewältigung, Burnout-Prävention

