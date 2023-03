enviaM und MITGAS erneut als „Top-Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Die ostdeutschen Energiedienstleister enviaM und MITGAS glänzen erneut als „Top-Arbeitgeber“ in der Energiebranche. Welche Unternehmen bieten Ihren Mitarbeitern besonders attraktive und zeitgemäße Arbeitsplätze? Diese Fragestellung stand im Mittelpunkt der Studie „Top-Arbeitgeber – Innovativ. Digital. Nachhaltig.“ vom F.A.Z.-Institut, dem IMWF Institut und ServiceValue. Dabei untersuchten die Experten Aspekte wie Karriere, Gehalt und Unternehmenskultur. Die Work-Life-Balance und die Unterstützung der Beschäftigten durch intelligente Systeme spielten ebenso ein Rolle wie die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Frage, ob die jeweiligen Unternehmen in ihrem Wirkungsbereich ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Nach diesen Maßstäben zählen enviaM und MITGAS als regionaler Strom- und regionaler Gasversorger zu den Besten ihrer Branche.

„Über die erneute Auszeichnung freuen wir uns sehr. Sie bestätigt, dass wir mit einem ganzheitlichen Ansatz bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem richtigen Weg sind, um Fachkräfte für morgen zu gewinnen und diese auch zu halten. Unsere attraktiven Arbeitsbedingungen, unsere Innovationskraft und die Fokussierung von Nachhaltigkeitsthemen tragen in großem Maße dazu bei“, sagt Sigrid Nagl, enviaM-Personalvorständin.

Im Rahmen der Studie wurden über das gesamte Jahr 2022 rund 3,6 Millionen Nennungen zu etwa 20.000 Unternehmen identifiziert und zugeordnet. Die Datenerhebung erfolgte über ein Social Listening bei mehreren 100 Millionen Online-Quellen. Auf der Grundlage der Tonalität und der Reichweite der Nennungen erfolgte die Bewertung der Unternehmen für jeden Themenbereich. Insgesamt erhielten 780 Unternehmen eine Auszeichnung als Top-Arbeitgeber.

Die Ergebnisse der Studie „Top-Arbeitgeber – Innovativ. Digital. Nachhaltig.“ hat die FAZ online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-gruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

