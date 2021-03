ePOS Cloud: Vom Point of Sale zum Point of Service

Zucchetti präsentiert ePOS Cloud auf den EHI Innovation Days

Die ePOS Cloud von Zucchetti ist so konzipiert, dass sie Lösungen für alle Bedürfnisse des Einzelhandels bietet – weit mehr, als Sie von einer Kasse erwarten würden! Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit Experten des Non-Food-Retails entwickelt und erfüllt jegliche Anforderungen, die die digitale Transformation im Einzelhandel mit sich bringt.

Der Retail befindet sich derzeit in einem enormen Umbruch. Deshalb brauchen Einzelhändler ein Kassensystem, das ihre Mitarbeiter zum engsten Verbündeten Ihrer Kunden macht und den Filialhandel dort beginnen lässt, wo der eCommerce endet.

Ein System als zentrale Filialanwendung, welches es Mitarbeitern ermöglicht, Kunden den größtmöglichen und persönlichsten Service zu bieten – darüber hinaus einfach für Ihr IT-Team auszurollen und zu supporten ist.

Erfahren Sie in unseren Solution Streams im Rahmen der EHI Innovation Days, wie die ePOS-Cloud von Zucchetti Sie in den Mittelpunkt der laufenden digitalen Transformation im Non-Food-Retail stellen kann. Wir sind an drei von vier Tagen dabei: am 16. März um 13.00 Uhr und am 18. März um 15.00 Uhr veranstalten wir Solution Streams, in denen Sie unsere ePOS Cloud in Aktion erleben können. Darüber hinaus sind wir mit unserem Innovation Stream am 17. März um 11.35 Uhr auf der EHI-Hauptveranstaltung vertreten, bei der wir Ihnen die Funktionen und Vorteile unserer cloudbasierten Lösung näherbringen. Seien Sie dabei!

Das EHI ist ein wissenschaftliches Institut, das mit den wichtigsten internationalen Instituten und Verbänden der Branche zusammenarbeitet, um wichtige Themen zu erforschen, die die Zukunft des Handels beeinflussen und gestalten.

Melden Sie sich jetzt kostenlos für eines unserer Live Events an:

16.03.2021 – 13.00 – 14.00 Uhr Zur Anmeldung

18.03.2021 – 15.00 – 16.00 Uhr Zur Anmeldung

Wir freuen uns auf Sie!!

Mit mehr als 7.000 Personen, einem landesweiten Vertriebsnetz von mehr als 1.650 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit. www.zucchetti.com

