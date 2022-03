eprimo beliebtester Arbeitgeber der Energieversorger

Auszeichnung für „Höchste Fairness im Job“

– 1,4 Millionen Nennungen ausgewertet

– Auf dem Prüfstand: Unternehmenskultur, Arbeitsklima und Fairness

Neu-Isenburg, 9. März 2022. Welche Arbeitgeber sind besonders fair zu ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen? Antworten auf diese Frage liefert die aktuelle Studie „Höchste Fairness im Job“ von DEUTSCHLAND TEST. Auf dem Prüfstand: 22.000 deutsche Unternehmen. Klarer Sieger in der Kategorie „Überregionale Energieversorger“ wurde Deutschlands kundenstärkster Ökostromlieferant eprimo (Focus Ausgabe 8/22).

„Diese Auszeichnung ist ein tolles Feedback für die agile und offene Arbeitsweise unserer Kolleginnen und Kollegen“, sagt Jens Michael Peters, CEO von Deutschlands kundenstärkstem Ökostromversorger: „Wir setzen konsequent auf hohe Eigenverantwortung und flache Hierarchien bei der Strukturierung des eigenen Arbeitsalltags. Zudem unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, sich auch privat für eine nachhaltigere Welt einzusetzen und selbst aktive Treiber der Energiewende zu sein.“

Für die Studie „Höchste Fairness im Job“ identifizierte das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) gut 1,4 Millionen Nennungen zu insgesamt 22.000 deutschen Unternehmen. Als Basis für die Untersuchung diente die gesamte öffentliche Kommunikation zu Marken, Unternehmen und Institutionen auf 438 Millionen Webseiten weltweit. Neben einer schriftlichen Befragung wurden mithilfe künstlicher Intelligenz alle Aussagen zu den Kategorien Unternehmenskultur, Arbeitsklima und Fairness umfassend bewertet. Dabei ging es um Themen wie Arbeitgebermarke, Führungskultur, Mitarbeiterzentrierung, Personalpolitik, Mitarbeiterbindung, Arbeitszeit, Mitarbeiterangebot, Arbeitsatmosphäre und Teamarbeit, Arbeitsbedingungen, Kollegenzusammenhalt, Arbeitgeberattraktivität, Berufsalltag, Work-Life-Balance, Arbeitsauslastung, Home-Office/Mobile Arbeit, Überstunden, Vergütung/Gehalt und Gewinnbeteiligung, Wertschätzung, Inklusion, Gleichberechtigung, Anerkennung, Förderung, Fortbildung und Engagement. Parallel dazu wurden die Unternehmen zu folgenden Themen befragt: „Fairness gegenüber dem Alter“, „Fairness gegenüber dem Geschlecht“, „Faire Aufstiegschancen“ und „Faire Entlohnung“.

Als Branchensieger erhält der grüne Energiediscounter eprimo 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Energieversorger.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

Firmenkontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

0 69 / 69 76 70-49-150

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Pressekontakt

Leiter Unternehmenskommunikation

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

0 69 / 69 76 70-49-150

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Bildquelle: eprimo GmbH