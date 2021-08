eprimo bietet als Gasanbieter “höchsten Kundennutzen”

BILD-Zeitung kürt “Deutschlands Kundenkönige”

– Bester Energieversorger in der Gesamtwertung

– “Sehr hoher Kundennutzen” auch als Stromanbieter

Neu-Isenburg, 26. August 2021. Zum dritten Mal ermittelte die BILD-Zeitung “Deutschlands Kundenkönige” und zum dritten Mal nimmt eprimo den Spitzenplatz ein. In Zusammenarbeit mit der Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue untersuchte BILD den Kundennutzen von 2.995 Unternehmen aus 211 Branchen. Der grüne Energiediscounter eprimo wird wie in den Vorjahren gleich zweimal ausgezeichnet – als Gas- und als Stromanbieter.

Ein Kunde ist nach Definition der Forscher nur dann zufrieden, wenn er mit dem Erwerb eines Produkts oder einer Leistung auch einen ihn zufriedenstellenden Nutzen erzielt hat. Produktattribute, Leistungsaspekte, Image oder Kundenzufriedenheit seien wichtige Bewertungskriterien. Der höchste Gradmesser für die Akzeptanz von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht sei deshalb der Kundennutzen, so das Institut ServiceValue. Um diesen Nutzen zu ermitteln, analysierte ServiceValue im Rahmen einer eigeninitiierten und unabhängig durchgeführten Online-Befragung im Mai und Juni 2021 fast 850.000 Kundenurteile. Die Befragten sollten auf Basis eigener Erfahrungen bewerten, wie gut Produkte oder Dienstleistungen bestimmter Anbieter ihre Nutzenerwartungen erfüllen beziehungsweise wie sich der wahrgenommene Nutzen nach Erwerb eines Produkts oder einer Dienstleistung darstellt. “Das ist ein großartiges Feedback unserer Kunden – denn wer wäre nicht gerne Kundenkönig? Die Studie belegt, dass wir mit unserem Anspruch, den Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt zu stellen, gerecht werden. Und das werden wir auch weiterhin mit Freude tun”, sagt eprimo-CEO Jens Michael Peters.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

