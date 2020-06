eprimo gehört zu den Top Ten der Ökostromanbieter

Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien

– 60 Ökostromanbieter im Test

– Preise, Tarifoptionen, Telefonservice und Internet bewertet

Neu-Isenburg, 5. Juni 2020. Im Rahmen des umfassenden Audits “Stromanbieter 2020” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) gehört eprimo zu den Top Ten in der Sparte “Ökostromanbieter”.

Die Untersuchung der DtGV stellt Preise, Tarifoptionen, Telefonservice und den Internetauftritt von mehr als 60 Ökostromanbietern auf den Prüfstand. Verglichen wurden die Stromkosten bei der Wahl eines Ökostromtarifs in zwölf deutschen Städten jeweils mit drei Verbrauchsfällen für Privatkunden (Preisstand 01.04.2020). Darüber hinaus bewerteten die Tester die unterschiedlichen Tarifoptionen. Die Qualität des Telefonservices wurde mithilfe sogenannter Mystery Calls – anonymer Anrufe – überprüft. Auch der Internetauftritt floss in das Gesamtergebnis ein: Experten beurteilten Informationen und Funktionalitäten der Webseiten. “Grüne Energie für alle. Individuell, einfach und günstig – die starke Position im Anbietervergleich spiegelt das wachsende Interesse an unseren Ökostrom- und auch Ökogasprodukten wider”, erklärt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

