eprimo Grünstromcommunity überzeugt mit fairem Ökostrom

Grüne Stromtarife auf dem Prüfstand

– 6.000 Tarife von 1.100 Versorgern verglichen

– eprimo punktet mit “fairen” Konditionen

– Grünstromcommunity vernetzt lokale Stromproduzenten und Verbraucher

Neu-Isenburg, 27. Januar 2021. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money hat untersucht, welche Versorger in Deutschland den Verbrauchern wirklich “fairen” Ökostrom liefern (Focus-Money 3/2021). Laut Studie gehört der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo zu den fairsten Versorgern im Test. Dabei überzeugt eprimo mit niedrigen Preisen, einer Preisgarantie von 18 Monaten sowie dem zukunftsweisenden Konzept der Grünstromcommunity.

Im Auftrag von Focus-Money nahm das Vergleichsportal Verivox mehr als 6.000 unterschiedliche Tarife für private Haushalte von rund 1.100 Unternehmen unter die Lupe. Im Fokus standen nicht nur günstige Preise und kundenfreundliche Vertragsbedingungen wie kurze Kündigungsfristen und lange Preisgarantien, sondern auch die gezielt ökologische Ausrichtung der Tarifmodelle. Diesen Fairness-Kriterien entspricht nach Ansicht der Tester in hohem Maße die Grünstromcommunity von eprimo, die lokale Ökostromproduzenten und Verbraucher vernetzt. Dabei kauft eprimo beispielweise Strom aus lokalen PV-Anlagen, den die Grünstromproduzenten nicht selbst verbrauchen und gibt ihn an Verbraucher weiter, die ihren Ökostrom direkt vom Erzeuger beziehen möchten. “Die Grünstromcommunity wächst kontinuierlich – auf Verbraucherseite, aber auch durch die weitere Integration von lokalen Erzeugungsanlagen in ganz Deutschland”, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo. “Unsere Kunden entscheiden selbst, welchen Beitrag sie für die Energiewende leisten wollen – wir unterstützen sie dabei mit bedarfsgerechten, innovativen Angeboten.”

eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert.

