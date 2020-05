eprimo zählt zu “Deutschlands Kundenchampions 2020”

Starke Kundenbindung

Neu-Isenburg, 29. Mai 2020. eprimo gehört zu “Deutschlands Kundenchampions 2020”. Diesen Titel verlieh das renommierte F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) und dem Marktforschungsunternehmen 2HMforum dem bundesweiten Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Gas.

Der Award “Deutschlands Kundenchampions 2020” beruht auf mehr als 21.000 repräsentativen Telefoninterviews mit Kunden aller Wettbewerbsteilnehmer. Auf Basis der Kundeninterviews wird der Grad der emotionalen Bindung zu den untersuchten Unternehmen ermittelt – die sogenannte Fan-Quote. Sie zeigt an, wie viele Kunden aktuell hochzufrieden und emotional stark an ein Unternehmen gebunden sind. Die Initiatoren der Studie untersuchen branchenübergreifend die Qualität der Kundenbeziehungen deutscher Unternehmen und zeichnen exzellente Leistungen mit dem Titel “Kundenchampion” aus. eprimo erhielt das begehrte Zertifikat für hervorragenden Kundenservice und digitale Angebote. “Das Verbraucherurteil bestätigt unser Kundenbindungsmanagement und honoriert unseren Anspruch, den Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt zu stellen”, freut sich Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

