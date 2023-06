Erdbeerzeit – Erdbeermännchenzeit

Kennen Sie schon das Erdbeermännchen?

„Wenn die Erdbeeren reif sind, gehe ich sehr gerne auf die Plantagen und pflücke die Früchte ganz frisch. Beim Beobachten der anderen Kunden fallen mir immer die glücklichen Kinder auf. Sie ernten und naschen die Erdbeeren direkt vom Pflänzchen und gehen dabei sehr behutsam und sorgfältig mit den empfindlichen Früchten um. Die glücklichen Kinder haben mich auf die Idee gebracht ‚Das Erdbeermännchen‘ zu schreiben und zu illustrieren.“

Eineinhalb Jahre später hat das „Erdbeermännchen“ dann auch in Buchform das Licht der Welt erblickt: Das Erdbeermännchen Fritzi lebt auf einem Erdbeerfeld. Es beobachtet die zahlreichen Besucher und entdeckt, was man aus den roten Früchtchen Leckeres zaubern kann.

Inzwischen gibt es 7 Bücher über „Das Erdbeermännchen“ und seine Abenteuer:

„Das Erdbeermännchen“

„Das Erdbeermännchen macht Ferien“

„Das Erdbeermännchen im Freizeitpark“

„Das Erdbeermännchen in Corona-Zeiten“

„Das Erdbeermännchen und die Tiere“

„Das Erdbeermännchen im Zoo“

„Das Erdbeermännchen Winterwunder-Weihnachten“

„Neue Ideen für weitere Geschichten rund um ‚Das Erdbeermännchen‘ bekomme ich von meinen kleinen Lesern. Was den Kindern gefällt, darf das Erdbeermännchen erleben,“ sagt Rosi Unverdorben. Wir dürfen also gespannt sein auf die neuen Bücher!

Alle Bücher sind erschienen im Paramon-Verlag und überall erhältlich, wo es Bücher gibt!

978-3-03830-535-4, Das Erdbeermännchen, Rosi Unverdorben, 36 Seiten, gebunden, € 12,80

