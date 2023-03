Erfahrungen einer Magie-Fluch Befreiung durch Emanuell Charis

Endlich ein freies und unbeschwertes Leben.

Flüche können das eigene Leben stark belasten. Emanuell Charis bietet eine Befreiung von den gefährlichen Flüchen sowie spirituelles Wachstum

„Wir sind verflucht“ oder „das ist ja wie verhext“ – Sprichwörter, die oftmals leider Realität sind. Was viele Menschen nicht wissen: Magie-Flüche, also ein Verflucht sein, stellen eine alte, jedoch sehr reale Bedrohung dar und sind in jedem Lebensbereich spürbar. Der Magier Emanuell Charis ist ein Experte auf dem Gebiet der Befreiung von magischen Flüchen. Seine umfassende Erfahrung in der Befreiung von Flüchen ist genau die richtige Unterstützung für ein starkes, glückliches und selbstbestimmtes Leben.

Wer ist Emanuell Charis?

Emanuell Charis – Magier, Experte, Medium und Philosoph unterstützt dich bei deinem Kampf gegen einen Magie-Fluch. Als erfahrender Hellseher schafft es Emanuell Charis viele Menschen, auch Prominenten, aus solchen verfluchten Situationen zu befreien. Viele seiner Kunden berichten von einem Gefühl der Befreiung, Unbeschwertheit und eines inneren Friedens mit sich selber, welche sie seit der Zusammenarbeit mit Emanuell Charis erleben. Für jeden Kunden ist es ein Geschenk, dem Magier begegnet zu sein und seit der Fluch-Befreiung ein neues, besseres und freieres Leben führen zu können. Denn seien wir einmal ehrlich: Nichts passiert ohne Grund, auch die Begegnung mit Emanuell Charis nicht.

Magie-Fluch-Befreiung durch die Aktivierung übersinnlicher Mächte oder auch: Wie funktioniert es?

Das kann am besten der Klient Dieter Lorenz berichten, welcher gemeinsam mit Emanuell Charis positive Erfahrungen machen durfte. Durch die Aktivierung übersinnlicher Mächte, welche Lorenz durch verschiedene Techniken von dem Magier gelernt habe, konnte er sich von dem Fluch befreien. So erzählt der Klient, dass er die negativen Energien und Schwingungen in seinem gesamten Körper spüren konnte, die von dem Fluch ausgingen. Als er endlich von dem Fluch befreit wurde, spürte Dieter Lorenz ebenfalls, wie auch sein Körper und sein Geist befreit wurden. Die belastenden und negativen Energien wurden durch positive und belebende Energien ersetzt.

Dank der Magie-Fluch-Befreiung habe Dieter Lorenz seine inneren Blockaden heilen können. Die Ergebnisse: Eine neue, tiefere Ebene des eigenen Bewusstseins, eine so lang herbeigesehnte Freiheit und ein größeres Verständnis für das eigene Selbst. Die Techniken der Magie-Fluch-Befreiung von Emanuell Charis befreien nicht nur von dem Fluch, sondern von den eigenen Ketten und Blockaden im Geist. Somit sind sie eine wertvolle und wichtige Ergänzung der eigenen spirituellen Entwicklung, Heilung und des persönlichen Wachstums, um das Leben auf ein höheres Niveau zu heben – auch ohne Fluch.

Meine Erfahrungen mit der Magie-Fluch-Befreiung durch Emanuell Charis: sehr professionell, hält sein Versprechen

Auch ich habe mich für eine Zusammenarbeit mit Emanuell Charis entschieden und bin positiv überrascht, wie professionell er mich bei meiner Magie-Fluch-Befreiung unterstützt hat. Nach meiner Kontaktaufnahme hat er mir ganz genau die Abläufe erklärt, also was wird wann und wie passieren und was kann ich erwarten. Zudem hat er mir versichert, dass er während des gesamten Prozesses für mich da sein wird und ich mit Fragen immer an ihn wenden kann. Seine Versprechen hat Emanuell Charis gehalten, sodass ich mich während der gesamten Zusammenarbeit sehr wohlgefühlt habe. Dieses positive Gefühl wurde verstärkt, als das gewünschte Ergebnis, die Befreiung von dem Fluch, eintrat: Plötzlich fühlte ich mich leicht und erleichtert. Endlich kann ich mein Leben in vollen Zügen genießen, ohne die Belastungen durch den Fluch. Ich bin Emanuell Charis sehr dankbar, dass er mich so professionell unterstützt hat.

Warum ich mich für diese Methode entschieden habe: die beste und aufwendigste Magie-Fluch-Befreiung



Zunächst war ich etwas verunsichert, als ich Emanuell Charis wegen der Magie-Fluch-Befreiung kontaktierte. War diese wirklich notwendig? Und ist dies überhaupt die geeignete Methode? Doch für grübelnde Gedanken war keine Zeit mehr, denn meine Lebensqualität hatte durch den Fluch bereits stark gelitten. Veränderung musste her!

Diese Veränderung brachte mir Emanuell Charis, sodass ich meine Entscheidung nie bereut habe, ganz im Gegenteil: Emanuell ist ein sehr professioneller und erfahrener Experte für die magische Befreiung von Flüchen. Er setzt alles daran, seinen Kunden zu helfen und das scheinbar Unmögliche, möglich werden zu lassen. Bei meiner Befreiung von dem Fluch hat er mir durch viele, verschiedene Techniken geholfen, die sich als sehr effektiv erwiesen haben. Dank dieser Techniken und dank Emanuell Charis konnte ich mich von negativen Einflüssen befreien und mich mit meiner wahren Natur und meinem wahren Selbst (wieder) vereinen. Ich fühle mich so viel besser, denn dank der Zusammenarbeit mit Emanuell Charis hat sich meine gesamte Lebensqualität verbessert. Meine Probleme wurden gelöst und mein Leben wieder in die richtige Richtung gelenkt. Danke Emanuell Charis!

Wie hat Emanuell Charis mir geholfen?

Meine Erfahrungen mit Emanuell Charis waren einfach unglaublich. Denn auch ich war in einem magischen Fluch verfangen, der mich schwächte. Hilflosigkeit, Angst und Verzweiflung waren die Resultate. Doch dann kam Emanuell Charis und rettete mich. Schritt für Schritt erklärte er mir den Prozess, um mich aus dem schweren Fluch zu befreien. Hierfür nahm er sich viel Zeit, auch während der gesamten Begleitung des Prozesses. Emanuell Charis stand immer an meiner Seite. Mithilfe seines Wissens und seiner Magie schaffte er es, mich von dem Fluch zu befreien. Die negativen Gefühle des Fluches verschwanden augenblicklich, sodass mich Emanuell Charis nicht nur von dem bösen Fluch befreite, sondern mir auch mein Selbstvertrauen und meine Kraft zurückgab. Heute habe ich mein Leben wieder in der Hand und verfolge meine Träume und Ziele, dank Emanuell Charis. Ich bin ihm so dankbar für seine Geduld und sein Engagement, mir zu helfen und empfehle Emanuell Charis jedem, der sich in einem magischen Fluch befindet und eine Befreiung sucht.

Meine Schlussfolgerungen nach dem Erlebnis der Befreiung

Und die Moral von der Geschichte: Mit der Befreiung von Flüchen wartet man nicht. Tatsächlich kann ich nach der Erfahrung von Emanuell Charis sagen, dass Magie ein mächtiges Werkzeug ist, welches ich zuvor unterschätzt habe. Magie hilft uns, uns selber von schädlichen und negativen Mustern, Gedanken und Gefühlen zu befreien, die uns im Leben zurückhalten.

Zunächst war es etwas unheimlich, doch die Zusammenarbeit mit Emanuell Charis empfand ich als sehr befreiend und fördernd für meine tiefe, innere Haltung. Heute bin ich glücklicher und freier. Ich gestalte mein Leben nach meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und weiß, worauf ich mich achten muss. Dank Emanuell Charis habe ich die Magie an meiner Seite und weiß nun, worauf ich achten muss, wenn ich mich in eine belastende Situation begebe. Ich weiß jetzt, dass und wie ich mich jederzeit auf die Magie stützen kann, um mich und mein Selbst zu befreien. Mein Vertrauen in die Kraft der Magie ist jetzt stärker, als zuvor. Und das aus gutem Grund.

Sasanna Wall

Kontakt

Sasanna Wall

Susanna Wall

Jumkilsgatan 23

752 18 Uppsala

+467048290293870



https://www.emanuellcharis.de/formen-und-arten-der-magie-verschiedene-und-unterschiedliche-magie-arten

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.