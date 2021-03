ERFOLG Magazin zeichnet Jörg Dennis Krüger aus: “ERFOLG Magazin TOP EXPERTE”

Das ERFOLG Magazin zeichnet Jörg Dennis Krüger 2021 als “Top-Experte” für Onlineshop-Optimierung aus.

Am 12. November 2018 veröffentlichte das ERFOLG Magazin zum ersten Mal eine Liste mit Top-Experten. Seitdem hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, auf einem Blick wichtige Experten für Erfolgstraining, Businesscoaching und Co. aus dem D/A/CH-Raum zu entdecken. Die Liste wächst stetig und verändert sich gegebenenfalls auch wieder.

In diesem Jahr gehört auch Jörg Dennis Krüger zu den TOP EXPERTEN. Das Unternehmen JDKRUEGER&Co. hat sich auf die Optimierung von Onlineshops spezialisiert und bietet seinen Kunden digitales Coaching, Training und Consulting.

Was zeichnet Experten aus?

Expertenwissen beruht auf Erfahrung, nachgewiesenen Erfolgen, Weiterentwicklung, aber auch der Fähigkeit, sein Wissen verständlich vermitteln zu können. Schließlich wünschen sich Unternehmer konkrete und greifbare Strategien, mit denen sie ihren Workflow ankurbeln können.

Heutige Unternehmensstrukturen können aber so komplex sein, dass Wissen und Erfahrung allein nicht ausreichen. Deswegen überzeugen Experten neben Fachkenntnissen auch mit Intuition, Anpassungsfähigkeiten und Einfühlungsvermögen.

Conversion-Optimierer und Growth-Hacker aus Überzeugung

Viele Unternehmen schöpfen ihr Potenzial im Online-Bereich bei Weitem noch nicht aus. Die Bereitschaft, Zeit, Engagement und Marketingaktivitäten in die Entwicklung des Online-Shops zu stecken, ist zwar da, aber häufig fehlt es den Unternehmen am Know-how.

Hier springt Jörg Dennis Krüger als Conversion-Optimierer und Growth-Hacker ein und coacht Unternehmer in Conversion-Optimierung und Content-Management. In der Vergangenheit hat er damit schon hunderte Unternehmen erfolgreich auf dem Weg zu mehr Wachstum und Erfolg begleitet.

In wenigen Schritten von der Analyse zur Umsetzung

Im ersten Schritt zeigt JDKRUEGER&Co., wie man das Potenzial (on- und offsite – und oft auch mal offline) analysiert. Im zweiten Schritt entwickelt das Unternehmen mit seinen Kunden Wege, diese Potenziale effizient zu nutzen.

Individuell, nachhaltig und effizient

So wie jedes Unternehmen individuell geführt wird, ist auch jedes Projekt anders: JDKRUEGER&Co. passt jede Maßnahme an die spezifischen Zielgruppen und Produkte seiner Kunden an und geht auf ihre individuellen Ziele und Herausforderungen ein.

Die Bausteine, mit denen er Shops optimiert, stammen aus dem Erfolgs-Repertoire des Online Marketings und umfassen Strategie, Produkt/Sortiment, Lead-Köder, Conversion-Konzept, Technologie, Tracking, erfolgreiche A/B-Tests, Traffic-Generierung, Kundenbindung/-nurturing und vieles mehr. JDKRUEGER&Co. geht mit seinen Kunden jeden dieser Punkte durch und findet heraus, welche Potenziale erschlossen werden können.

J.D.KRUEGER & COMPANY zeigt Onlineshops, wie sie mehr Umsatz machen – als digitales Coaching, Training und Consulting. Gegründet 2019 von Jörg Dennis Krü-ger, Deutschlands Conversion-Experten #1 (Thomas Klußmann, Gründer.de) und Au-tor des Bestsellers “Conversion Boosting mit Website-Testing”.

