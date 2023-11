Erfolgreich agieren mit Green Deal und Nachhaltigkeit in der Hotellerie

Certified Spotlight präsentiert am 13. November ein kostenloses Online-Webinar und eine Gesprächsrunde mit Experten der Branche

Nachhaltiges Handeln wird immer häufiger eingefordert und ist in „aller Munde“. Doch wie lässt sich das Thema entsprechend im Alltag umsetzen und wird auch zu einer Chance, wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Dazu geben der Geschäftsführer des Corporates Rates Club und VDR-Präsidiumsmitglied Michael Krenz, die Direktorin vom east Hotel Hamburg Felizitas Denz, die Tourismus-Dozentin Sandra Wacker und der Certified-Geschäftsführer Till Runte wertvolle Tipps. Denn am 13. November werden die ausgewiesenen Experten der Branche von 14:30 bis 16:00 Uhr in dem von Christian Badenhop moderierten kostenlosen Online-Webinar „Green Deal und Nachhaltigkeit in der Hotellerie“ ihre Erfahrungen und Vorstellungen mit den Zuhörenden teilen.

Was kommt seitens der EU und des Gesetzgebers auf uns zu? Was fordern die Firmen und Konzerne in der nächsten Zeit? Was ist das passende Zertifizierungsprogramm? Wo erhalte ich notwendiges Know-how? „Fast täglich erreichen uns unzählige Fragen zu dem Thema Nachhaltigkeit und mancher ist ratlos, vor allem bei der Umsetzung der anstehenden neuen Regelungen, die mit dem Green Deal der EU auch auf die gesamte Hotellerie zukommen werden“, betont Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Da wir mit unserem unabhängigen Prüfinstitut auch für den „grünen“ Bereich bereits drei passende Zertifikate für den Beginner, Entwickler und den High Performer ins Leben gerufen haben, verfügen wir über eine umfassende Erfahrung, die wir gerne weitergeben möchten.“ Damit die Herausforderungen, die mit dem Thema verbunden sind, möglichst von allen Seiten beleuchtet werden, kommen im bekannten Format „Certified Spotlight“ nun erstmals über ein kostenloses Online-Webinar mehrere Experten zu Wort.

So weiß Michael Krenz, Geschäftsführer Corporates Rates Club CRC und Präsidiumsmitglied VDR, wie die Firmen aktuell über Nachhaltigkeit denken. Als Hoteldirektorin wird Felizitas Denz darüber berichten, wie sie die „grüne“ Zertifizierung für das east Hotel Hamburg erlebt und welche Erfahrungen sie auf dem Weg dahin gemacht hat. Mit 25 Jahren Hotel-, Gastro- und Eventerfahrung verfügt die zertifizierte Gemeinwohlberaterin Sandra Wacker über ein profundes Wissen, das sie als Gastdozentin sowohl an der Hochschule München, Fakultät für Tourismus, als auch an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung an die neuen Nachwuchstalente der Branche weitergibt. Kompetent moderiert wird die Online-Panel-Session von Christian Badenhop, der am White Paper zum EU Green Deal mitgewirkt hat, das unter anderem von GCB und HSMA mitgestaltet wurde.

Wer mehr über „Green Deal und Nachhaltigkeit in der Hotellerie“ erfahren möchte, kann am 13. November 2023, 14:30 bis 16:00 Uhr, an dem kostenlosen Webinar teilnehmen und sich direkt seinen Zugang sichern über www.eventbrite.de

Dies ist der direkte Link für die Reservierung der kostenlosen Tickets zum Online-Webinar: www.eventbrite.de/e/green-deal-und-nachhaltigkeit-in-der-hotellerie-certified-spotlight-tickets-735286450567

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

